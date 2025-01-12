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İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Şartlı Tahliye Edildi: Rıfat Karlova Adalet İçin Sesini Yükseltti!

İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Şartlı Tahliye Edildi: Rıfat Karlova Adalet İçin Sesini Yükseltti!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 21:02

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Milli basketbolcu İlkan Karaman, 8 Eylül 2024 gecesi Datça’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay ülkeyi yasa boğmuştu. İlkan Karaman’a otomobiliyle çarparak ölümüne sebep olan Emre Ali Önder'in muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan Önder, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önder'in şartlı tahliye edilerek serbest bırakıldığı öğrenilince Rıfat Karlova, duruma isyan etti ve İlkkan Karaman için adalet istedi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DErgsN...
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Geçtiğimiz günlerde Önder'in 3-4 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu durum, Rıfat Karlova tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Önder'in 3-4 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu durum, Rıfat Karlova tarafından tepkiyle karşılandı.

Karlova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaletin sağlanmadığını ve alkollü sürücünün serbest bırakılmasını eleştirerek isyan etti.

Karlova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaletin sağlanmadığını ve alkollü sürücünün serbest bırakılmasını eleştirerek isyan etti.

Karlova, yaptığı paylaşımda, 'Dileğimiz başta İlkan’ı hayattan koparan bu şahıs ve her türlü suça karışan kişilerin hak ettikleri cezaları alması. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı!' ifadelerini kullandı. Ayrıca, İlkan Karaman için adaletin peşini bırakmayacağını belirterek, takipçilerinden de seslerini duyurmalarını istedi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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