İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Şartlı Tahliye Edildi: Rıfat Karlova Adalet İçin Sesini Yükseltti!

Karlova, yaptığı paylaşımda, 'Dileğimiz başta İlkan’ı hayattan koparan bu şahıs ve her türlü suça karışan kişilerin hak ettikleri cezaları alması. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı!' ifadelerini kullandı. Ayrıca, İlkan Karaman için adaletin peşini bırakmayacağını belirterek, takipçilerinden de seslerini duyurmalarını istedi.