İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Şartlı Tahliye Edildi: Rıfat Karlova Adalet İçin Sesini Yükseltti!

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DErgsN...
Milli basketbolcu İlkan Karaman, 8 Eylül 2024 gecesi Datça’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaşanan bu acı olay ülkeyi yasa boğmuştu. İlkan Karaman’a otomobiliyle çarparak ölümüne sebep olan Emre Ali Önder'in muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenmişti. Gözaltına alınan Önder, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Önder'in şartlı tahliye edilerek serbest bırakıldığı öğrenilince Rıfat Karlova, duruma isyan etti ve İlkkan Karaman için adalet istedi.
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Geçtiğimiz günlerde Önder'in 3-4 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu durum, Rıfat Karlova tarafından tepkiyle karşılandı.
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Karlova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adaletin sağlanmadığını ve alkollü sürücünün serbest bırakılmasını eleştirerek isyan etti.
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