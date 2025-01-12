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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yeni Adaylığı Sormuştu: Mustafa Sandal’dan İbrahim Tatlıses’e Anayasa Tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yeni Adaylığı Sormuştu: Mustafa Sandal’dan İbrahim Tatlıses’e Anayasa Tepkisi

mustafa sandal
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2025 - 13:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde şarkıcı İbrahim Tatlıses de yer almıştı. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha aday olup olmayacağını sormuş ve “Söz aldık” demişti. Mustafa Sandal, İbrahim Tatlıses’in bu sorusuna tepki gösterdi.

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AK Parti’nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi ilginç görüntülere sahne olmuştu.

AK Parti’nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi ilginç görüntülere sahne olmuştu.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in tekerli sandalyede katıldığı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatlıses beraber şarkı söylemişti.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in tekerli sandalyede katıldığı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatlıses beraber şarkı söylemişti.

Erdoğan’ın elini de öpen Tatlıses, “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya, “Sen varsan, varım” yanıtını verdi. Tatlıses ise “Ölümüne sizinleyim” cevabını verdi.

Erdoğan’ın elini de öpen Tatlıses, “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya, “Sen varsan, varım” yanıtını verdi. Tatlıses ise “Ölümüne sizinleyim” cevabını verdi.

O anlar 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için Anayasa’nın değişmesi gerekiyor. 2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini hükme bağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için Anayasa’nın değişmesi gerekiyor. 2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini hükme bağlıyor.
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Şarkıcı Mustafa Sandal da İbrahim Tatlıses’in Anayasa’daki maddeden habersiz olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduğu yeni adaylık sorusuna tepki gösterdi.

Şarkıcı Mustafa Sandal da İbrahim Tatlıses’in Anayasa’daki maddeden habersiz olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduğu yeni adaylık sorusuna tepki gösterdi.

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twitter.com

'İbrahim Bey'i yıllardır ısrarla vekil yapmamalarının sebebi belki de hala Anayasa'dan haberinin olmamasıdır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Turgut Güler

İngilizce bi cümle bile kuramayan tip cumhurbaşkanı oldu, bu mağara adamı milletvekili olursa ben de bilim adamı olur bunun toynağına ışık tutarım

Türker Gökçe

Artı daha da vahimi kitap okumaması ve kendi seçmediği kitap özetlerini okuduğunu söylemesi.

piyanist

Bağır çağır şarkı söyleyerek sanatçı ilan edildiğin caaaanım ülkemde vekilde olursun sen şaşırmayız, daha kimler kimler girecek meclise göreceğiz

dnzakgl

helal olsun lan size zekiler🤦🏼‍♀️