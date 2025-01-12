Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yeni Adaylığı Sormuştu: Mustafa Sandal’dan İbrahim Tatlıses’e Anayasa Tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yeni Adaylığı Sormuştu: Mustafa Sandal’dan İbrahim Tatlıses’e Anayasa Tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde şarkıcı İbrahim Tatlıses de yer almıştı. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha aday olup olmayacağını sormuş ve “Söz aldık” demişti. Mustafa Sandal, İbrahim Tatlıses’in bu sorusuna tepki gösterdi.
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AK Parti’nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi ilginç görüntülere sahne olmuştu.
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in tekerli sandalyede katıldığı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatlıses beraber şarkı söylemişti.
Erdoğan’ın elini de öpen Tatlıses, “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruya, “Sen varsan, varım” yanıtını verdi. Tatlıses ise “Ölümüne sizinleyim” cevabını verdi.
O anlar 👇
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için Anayasa’nın değişmesi gerekiyor. 2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini hükme bağlıyor.
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Şarkıcı Mustafa Sandal da İbrahim Tatlıses’in Anayasa’daki maddeden habersiz olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorduğu yeni adaylık sorusuna tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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İngilizce bi cümle bile kuramayan tip cumhurbaşkanı oldu, bu mağara adamı milletvekili olursa ben de bilim adamı olur bunun toynağına ışık tutarım
Artı daha da vahimi kitap okumaması ve kendi seçmediği kitap özetlerini okuduğunu söylemesi.
Bağır çağır şarkı söyleyerek sanatçı ilan edildiğin caaaanım ülkemde vekilde olursun sen şaşırmayız, daha kimler kimler girecek meclise göreceğiz
helal olsun lan size zekiler🤦🏼♀️