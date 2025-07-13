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Fenerbahçe'nin Transfer Etmek İstediği Asensio'nun Maliyeti Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Transfer Etmek İstediği Asensio'nun Maliyeti Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 18:53

Jhon Duran ve Archie Brown transferlerini duyuran Fenerbahçe üçüncü imzasıyla da ses getirmek istiyor. Asensio için şartları zorlayan sarı lacivertlilerin girecekleri mali yükün de boyutu yavaş yavaş şekilleniyor. 

Asensio için bonservis de ödeyecek olan Fenerbahçe, yıldız oyuncuya da yüklü bir maaş ödeyecek. 

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Asensio için Fenerbahçe tüm imkanlarını zorlayarak transferi bitirme aşamasına geldi.

Asensio için Fenerbahçe tüm imkanlarını zorlayarak transferi bitirme aşamasına geldi.

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Milan, Sevilla, Everton ve Marsilya, İspanyol 10 numara için teklifler sundu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa da 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösterdi.

Ancak tecrübeli futbolcu, Aston Villa veya PSG’de rotasyon oyuncusu olmayı kesinlikle kabul etmedi ve kariyer hedefleri doğrultusunda en uygun adresin Fenerbahçe olduğuna karar verdi.

Asensio'nun hedefi İspanya milli takımının yeniden vazgeçilmez isimlerinden biri olmak.

Asensio'nun hedefi İspanya milli takımının yeniden vazgeçilmez isimlerinden biri olmak.

Başarılı futbolcu, yeniden İspanya Milli Takımı’nın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı ve 2026 yılında Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda sahne almayı büyük bir arzu ile bekliyor. En büyük hedefi ise bu turnuvada şampiyonluk sevinci yaşamak.

Asensio, Fenerbahçe’de formunu daha da yükselteceğine inanıyor. Yakın zamanda İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bedeller de belli oldu.

Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bedeller de belli oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödeyerek Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve yıldız futbolcuya yıllık 11 milyon Euro ödeme yapacak.

Kariyerinde 3’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 21 kupa bulunan İspanyol yıldız, sarı-lacivertli formayla yeni başarılar kazanmayı hedefliyor. Transfer sürecinde öne çıkan detaylardan biri de Asensio ile gerçekleştirilen görüntülü görüşme oldu.

Sarı-lacivertli yönetim, bu görüşmede İstanbul’da kendisi için planlanan lüks villayı da oyuncuya tanıttı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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