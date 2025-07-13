Fenerbahçe'nin Transfer Etmek İstediği Asensio'nun Maliyeti Belli Oldu

Başarılı futbolcu, yeniden İspanya Milli Takımı’nın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı ve 2026 yılında Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda sahne almayı büyük bir arzu ile bekliyor. En büyük hedefi ise bu turnuvada şampiyonluk sevinci yaşamak.

Asensio, Fenerbahçe’de formunu daha da yükselteceğine inanıyor. Yakın zamanda İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.