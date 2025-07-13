Fenerbahçe'nin Transfer Etmek İstediği Asensio'nun Maliyeti Belli Oldu
Jhon Duran ve Archie Brown transferlerini duyuran Fenerbahçe üçüncü imzasıyla da ses getirmek istiyor. Asensio için şartları zorlayan sarı lacivertlilerin girecekleri mali yükün de boyutu yavaş yavaş şekilleniyor.
Asensio için bonservis de ödeyecek olan Fenerbahçe, yıldız oyuncuya da yüklü bir maaş ödeyecek.
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Asensio için Fenerbahçe tüm imkanlarını zorlayarak transferi bitirme aşamasına geldi.
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Asensio'nun hedefi İspanya milli takımının yeniden vazgeçilmez isimlerinden biri olmak.
Yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bedeller de belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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