Galatasaray Osimhen İçin Bastırıyor: 45 Milyon Euro Peşin, 30 Milyon Euro Taksit!

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Victor Osimhen’in yeni sezon için tercihini Galatasaray’dan yana yapması sonrasında Galatasaray yönetimi de transfer için harekete geçmişti.

Süper golcü Osimhen’in bonservisi için Napoli ile sıkı pazarlık yapan Galatasaray’ın son teklifi de ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi’nden Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray, 45 milyon euro peşin, 30 milyon euroyu da iki taksit halinde ödemeyi kabul etti. İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt vereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi