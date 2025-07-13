Galatasaray Osimhen İçin Bastırıyor: 45 Milyon Euro Peşin, 30 Milyon Euro Taksit!
Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Victor Osimhen’in yeni sezon için tercihini Galatasaray’dan yana yapması sonrasında Galatasaray yönetimi de transfer için harekete geçmişti.
Süper golcü Osimhen’in bonservisi için Napoli ile sıkı pazarlık yapan Galatasaray’ın son teklifi de ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi’nden Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray, 45 milyon euro peşin, 30 milyon euroyu da iki taksit halinde ödemeyi kabul etti. İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt vereceği tahmin ediliyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’de transfer piyasası son günlerde oldukça hızlandı. Beşiktaş, Orkun Kökçü’yü transfer ederken, Fenerbahçe ise genç yıldız adayı Archie Brown’u kadrosuna kattı.
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Osimhen: Galatasaray’dan başka yerde oynamam.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Türkiye ligi için büyük para. Kulüpleri kendilerinin olsa acaba böyle kolay harcarlar mı? Acaba şirketlerini böyle mi yönetiyorlar?