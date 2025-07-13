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Galatasaray Osimhen İçin Bastırıyor: 45 Milyon Euro Peşin, 30 Milyon Euro Taksit!

Galatasaray Osimhen İçin Bastırıyor: 45 Milyon Euro Peşin, 30 Milyon Euro Taksit!

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 09:15

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan  Victor Osimhen’in yeni sezon için tercihini Galatasaray’dan yana yapması sonrasında Galatasaray yönetimi de transfer için harekete geçmişti.

Süper golcü Osimhen’in bonservisi için Napoli ile sıkı pazarlık yapan Galatasaray’ın son teklifi de ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi’nden Ali Naci Küçük’ün haberine göre Galatasaray, 45 milyon euro peşin, 30 milyon euroyu da iki taksit halinde ödemeyi kabul etti. İtalyan ekibinin bu teklife olumlu yanıt vereceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Türkiye’de transfer piyasası son günlerde oldukça hızlandı. Beşiktaş, Orkun Kökçü’yü transfer ederken, Fenerbahçe ise genç yıldız adayı Archie Brown’u kadrosuna kattı.

Türkiye’de transfer piyasası son günlerde oldukça hızlandı. Beşiktaş, Orkun Kökçü’yü transfer ederken, Fenerbahçe ise genç yıldız adayı Archie Brown’u kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın Osimhen transferi için düzenlediği İtalya seferinden ise yeni bilgiler ortaya çıktı. Napoli ile yıldız golcünün transferi için kıyasıya pazarlık yapan Sarı-kırmızılı ekibin son teklifi belli oldu.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Galatasaray Osimhen için 45 milyon euro peşin, 30 milyon euroyu da 2 taksit halinde ödemeyi teklif etti.

Osimhen: Galatasaray’dan başka yerde oynamam.

Osimhen: Galatasaray’dan başka yerde oynamam.

Galatasaray’ın Victor Osimhen transferindeki en büyük kozu, Nijeryalı yıldızın Napoli yönetimine “Galatasaray’dan başka yere gitmem” restini çekmiş olması. İtalyan ekibinin, sarı kırmızılıların sunduğu son teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Türkiye ligi için büyük para. Kulüpleri kendilerinin olsa acaba böyle kolay harcarlar mı? Acaba şirketlerini böyle mi yönetiyorlar?