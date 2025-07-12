Beşiktaş'ın Yeni Transferi Orkun Kökçü Üçlü Çektirdi, Coşkusuyla Sosyal Medya Yıkıldı
Orkun Kökçü, İstanbul'a adım atar atmaz sosyal medya tabiriyle adeta 'Kartal Atak' geçiriyor. İlk röportajındaki duygusal anları ile taraftarı büyüleyen Orkun Kökçü'nün ilk üçlüsü de hayli ses getirdi.
Taraftarları mest eden Orkun'a sosyal medyadan yorum yağdı.
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Orkun Kökçü'nün çektirdiği üçlü ve coşkusu Beşiktaş taraftarını bir kez daha mest etmeyi başardı.
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Önce o anları izleyelim, sonra sosyal medya yorumlarına bakalım:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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