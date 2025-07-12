Orkun Kökçü Beşiktaş'taki İlk Röportajında Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, İstanbul’a geldi. Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan genç futbolcu, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Coşkulu ortamda üçlü çektiren Kökçü, heyecanını ve mutluluğunu taraftarlarla paylaştı.
Uçaktan indiği anda verdiği röportaj ise Beşiktaş ve Orkun Kökçü ilişkisine dair her şeyi anlatıyordu.
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Orkun Kökçü hayaline kavuştu ve Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş formasıyla havalimanında ilk röportajını veren Orkun duygusal anlar yaşadı.
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Uçaktan iner inmez Beşiktaş YouTube kanalına konuşan Orkun Kökçü'nün ilk sözlerini sarf ederken yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada hayli konuşuldu.
Orkun'un duygusal anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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