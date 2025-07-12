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Orkun Kökçü Beşiktaş'taki İlk Röportajında Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Orkun Kökçü Beşiktaş'taki İlk Röportajında Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 20:01

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, İstanbul’a geldi. Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan genç futbolcu, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Coşkulu ortamda üçlü çektiren Kökçü, heyecanını ve mutluluğunu taraftarlarla paylaştı. 

Uçaktan indiği anda verdiği röportaj ise Beşiktaş ve Orkun Kökçü ilişkisine dair her şeyi anlatıyordu.

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Orkun Kökçü hayaline kavuştu ve Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş formasıyla havalimanında ilk röportajını veren Orkun duygusal anlar yaşadı.

Orkun Kökçü hayaline kavuştu ve Beşiktaş formasını giydi. Beşiktaş formasıyla havalimanında ilk röportajını veren Orkun duygusal anlar yaşadı.

Orkun Kökçü, Beşiktaş forması hayaline uzun pazarlıkların ardından kavuştu. Avrupa'da birçok kulüp tarafından istenen oyuncu fedakarlıklar yaparak Beşiktaş'a gitmek istediği için Benfica'yı ikna etti ve formasını giydi. 

Uçakta ilk mesajı veren Orkun Kökçü, 'Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı' mesajını paylaşmıştı.

Uçaktan iner inmez Beşiktaş YouTube kanalına konuşan Orkun Kökçü'nün ilk sözlerini sarf ederken yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada hayli konuşuldu.

Uçaktan iner inmez Beşiktaş YouTube kanalına konuşan Orkun Kökçü'nün ilk sözlerini sarf ederken yaşadığı duygusal anlar sosyal medyada hayli konuşuldu.

Orkun'un mikrofon uzatıldığı an duygularını anlatmakta güçlük çekti. Sesinin titrediği görülen Orkun'un gözleri dolunca Serdal Adalı imdadına yetişti ve Orkun'a sarılarak destek verdi.

Orkun'un duygusal anlarını buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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