Orkun Kökçü Beşiktaş'taki İlk Röportajında Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, İstanbul’a geldi. Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından karşılanan genç futbolcu, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Coşkulu ortamda üçlü çektiren Kökçü, heyecanını ve mutluluğunu taraftarlarla paylaştı.

Uçaktan indiği anda verdiği röportaj ise Beşiktaş ve Orkun Kökçü ilişkisine dair her şeyi anlatıyordu.