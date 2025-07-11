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Fenerbahçe'ye Archie Brown Transferinde AC Milan Rakip Oldu: Jetler Hazır Bekliyor

Fenerbahçe'ye Archie Brown Transferinde AC Milan Rakip Oldu: Jetler Hazır Bekliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 00:09

Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent’te forma giyen 20 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown’u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, kulüple prensipte anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Serie A devi Milan’ın da devreye girdiği bildirildi. İki kulüp arasındaki transfer yarışı hız kazanırken, genç oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin sessiz sedasız yürüttüğü transfer operasyonlarından biri de Archie Brown oldu.

Fenerbahçe'nin sessiz sedasız yürüttüğü transfer operasyonlarından biri de Archie Brown oldu.

Fenerbahçe, Belçika'da Gent forması giyen İngiliz sol bek Archie Brown için önemli bir aşama kaydetti. Genç oyuncuya Avrupa devlerinin de ilgisi olduğu bilinirken Fenerbahçe oyuncu için özel jet gönderdi.

Milan'ın da ilgisi olan oyuncu için İtalyan kulübü de Gent ile masaya oturdu ve anlaştı.

Milan'ın da ilgisi olan oyuncu için İtalyan kulübü de Gent ile masaya oturdu ve anlaştı.

Fenerbahçe'nin ardından Milan'ın da Gent ile anlaşmaya varması gözleri oyuncuya çevirdi. Fabrizio Romano, İngiliz oyuncu için Fenerbahçe'nin ardından Milan'ın da Brüksel havalimanına özel jet gönderdiğini yazdı. 

Romano'nun iddiasına göre iki takımın da anlaştığı Gent aradan çekildi ve kararı Archie Brown'a bıraktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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