Fenerbahçe'ye Archie Brown Transferinde AC Milan Rakip Oldu: Jetler Hazır Bekliyor
Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent’te forma giyen 20 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown’u kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, kulüple prensipte anlaşmaya vardığı öne sürülürken, Serie A devi Milan’ın da devreye girdiği bildirildi. İki kulüp arasındaki transfer yarışı hız kazanırken, genç oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin sessiz sedasız yürüttüğü transfer operasyonlarından biri de Archie Brown oldu.
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Milan'ın da ilgisi olan oyuncu için İtalyan kulübü de Gent ile masaya oturdu ve anlaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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