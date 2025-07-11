Fenerbahçe'ye Archie Brown Transferinde AC Milan Rakip Oldu: Jetler Hazır Bekliyor

Fenerbahçe'nin ardından Milan'ın da Gent ile anlaşmaya varması gözleri oyuncuya çevirdi. Fabrizio Romano, İngiliz oyuncu için Fenerbahçe'nin ardından Milan'ın da Brüksel havalimanına özel jet gönderdiğini yazdı.

Romano'nun iddiasına göre iki takımın da anlaştığı Gent aradan çekildi ve kararı Archie Brown'a bıraktı.