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Victor Osimhen Transferindeki "Teminat Mektubu" Sorununun Çözüldüğü İddia Edildi

Victor Osimhen Transferindeki "Teminat Mektubu" Sorununun Çözüldüğü İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 21:59

Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için Galatasaray ile resmi pazarlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferde son aşamaya gelirken, her iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Osimhen'in maliyet ve bonservis şartları üzerinde görüşmeler sürerken Napoli'den gelen 'teminat mektubu' talebi transferi sıkıntıya sokmuştu. 

Galatasaray'ın bu sorunu da çözdüğü iddia ediliyor.

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Victor Osimhen uzun uğraşlar sonucunda Galatasaray forması giymeye çok yakın. Tek sezonluk performansının ardından bonservisi artık hayal değil.

Victor Osimhen uzun uğraşlar sonucunda Galatasaray forması giymeye çok yakın. Tek sezonluk performansının ardından bonservisi artık hayal değil.

Osimhen için Galatasaray-Napoli görüşmelerinde önemli aşamalar kaydedildi ancak transferi çıkmaza sokan süreç teminat mektubu talebi oldu. Osimhen için teminat mektubundaki ilk talebi belirtilen sürede yerine getiremeyen Galatasaray'a Napoli'nin kapıları kapattığı iddia edilmişti.

Türkiye, İspanya ve İtalya'dan bugün teminat mektubu sorununun çözüldüğüne dair haberler ise Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Türkiye, İspanya ve İtalya'dan bugün teminat mektubu sorununun çözüldüğüne dair haberler ise Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı.

Galatasaray yönetimi, daha önce 75 milyon Euro teklif ettiği ancak banka teminatı sunamadığı Napoli’ye bu kez 70 milyon Euro değerinde yeni bir teklif sundu. İtalya ve İspanya medyasına yansıyan bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekip bu kez teminat mektubunu da İtalyan kulübüne iletti. Ödeme garantisi sağlayan Galatasaray, Napoli Başkanı De Laurentiis’ten gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Türkiye'den Yağız Sabuncuoğlu da temiant mektubu sorununun çözüldüğünü artık topun Napoli'de olduğunu söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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