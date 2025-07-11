Victor Osimhen Transferindeki "Teminat Mektubu" Sorununun Çözüldüğü İddia Edildi
Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için Galatasaray ile resmi pazarlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferde son aşamaya gelirken, her iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Osimhen'in maliyet ve bonservis şartları üzerinde görüşmeler sürerken Napoli'den gelen 'teminat mektubu' talebi transferi sıkıntıya sokmuştu.
Galatasaray'ın bu sorunu da çözdüğü iddia ediliyor.
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Victor Osimhen uzun uğraşlar sonucunda Galatasaray forması giymeye çok yakın. Tek sezonluk performansının ardından bonservisi artık hayal değil.
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Türkiye, İspanya ve İtalya'dan bugün teminat mektubu sorununun çözüldüğüne dair haberler ise Galatasaray taraftarını bir kez daha heyecanlandırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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