Victor Osimhen Transferindeki "Teminat Mektubu" Sorununun Çözüldüğü İddia Edildi

Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için Galatasaray ile resmi pazarlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, transferde son aşamaya gelirken, her iki tarafın da anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Osimhen'in maliyet ve bonservis şartları üzerinde görüşmeler sürerken Napoli'den gelen 'teminat mektubu' talebi transferi sıkıntıya sokmuştu.

Galatasaray'ın bu sorunu da çözdüğü iddia ediliyor.