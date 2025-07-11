Galatasaray Kaleyi Semme Lammens'e Emanet Edebilir: 20 Milyon Euro'luk Hedef

Futbol kariyerine Dender altyapısında başlayan 23 yaşındaki kaleci, 2022 yılında Club Brugge’den Royal Antwerp’e transfer olmuştu.

Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Lammens, Belçika Milli Takımı’nda U15’ten U21’ye kadar tüm yaş gruplarında forma giydi.

Genç kalecinin Antwerp ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.