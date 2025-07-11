Galatasaray Kaleyi Semme Lammens'e Emanet Edebilir: 20 Milyon Euro'luk Hedef
Galatasaray’da Fernando Muslera’nın Estudiantes’e transferiyle başlayan kaleci arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi kaleyi doldurmak için çalışmalarını hızlandırırken, Royal Antwerp forması giyen Senne Lammens gündeme geldi. Yönetim, tecrübeli kalecinin ayrılığının ardından kadroya uygun alternatifler bulmak için temaslarını sürdürüyor.
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Muslera'dan sonra çeşitli isimler Galatasaray'la anıldı ancak kaleci konusunda kesin bir karara varılamadı.
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İngiltere'den de bir ilgi olduğu söylenen kaleci için Galatasaray'ın da ilk girişimini gerçekleştirdiği yazıldı.
Belçika alt yaş kategorilerinde milli olan Lammens için güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak görülüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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