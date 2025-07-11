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Galatasaray Kaleyi Semme Lammens'e Emanet Edebilir: 20 Milyon Euro'luk Hedef

Galatasaray Kaleyi Semme Lammens'e Emanet Edebilir: 20 Milyon Euro'luk Hedef

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.07.2025 - 19:18

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın Estudiantes’e transferiyle başlayan kaleci arayışı sürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesi kaleyi doldurmak için çalışmalarını hızlandırırken, Royal Antwerp forması giyen Senne Lammens gündeme geldi. Yönetim, tecrübeli kalecinin ayrılığının ardından kadroya uygun alternatifler bulmak için temaslarını sürdürüyor.

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Muslera'dan sonra çeşitli isimler Galatasaray'la anıldı ancak kaleci konusunda kesin bir karara varılamadı.

Muslera'dan sonra çeşitli isimler Galatasaray'la anıldı ancak kaleci konusunda kesin bir karara varılamadı.

Bugün ise Galatasaray'da Muslera yerine sürpriz bir isim basında yer aldı. Ajansspor'un Belçika basınından derlediği habere göre Senne Lammens'in adı Galatasaray'la anılıyor.

İngiltere'den de bir ilgi olduğu söylenen kaleci için Galatasaray'ın da ilk girişimini gerçekleştirdiği yazıldı.

İngiltere'den de bir ilgi olduğu söylenen kaleci için Galatasaray'ın da ilk girişimini gerçekleştirdiği yazıldı.

Galatasaraylı yetkililerin, 23 yaşındaki kaleci Senne Lammens ile görüşmek üzere Royal Antwerp’in Avusturya’nın Waidring kentinde düzenlenen kampına gittiği bildirildi.

Öte yandan, Belçikalı kaleci için İngiltere’den bazı kulüplerin de devrede olduğu iddia edildi.

Royal Antwerp’in, Lammens’in transferi için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Belçika alt yaş kategorilerinde milli olan Lammens için güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak görülüyor.

Belçika alt yaş kategorilerinde milli olan Lammens için güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olarak görülüyor.

Futbol kariyerine Dender altyapısında başlayan 23 yaşındaki kaleci, 2022 yılında Club Brugge’den Royal Antwerp’e transfer olmuştu.

Transfermarkt’a göre güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Lammens, Belçika Milli Takımı’nda U15’ten U21’ye kadar tüm yaş gruplarında forma giydi.

Genç kalecinin Antwerp ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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