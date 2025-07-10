Formula 1 Araçlarının Lastikleri Neden Dümdüz?

Tırtıklı lastikler, yani yere temas eden yüzeyinde oluklar bulunan lastikler, su, çamur ya da buz gibi kaygan zeminlerde yol tutuşunu artırmak için tasarlanır. Bu oluklar sayesinde zeminle lastik arasındaki su dağıtılır ve aracın kayması önlenir.

Bu özellik, şehir içi sürüşlerde güvenlik açısından büyük önem taşır. Yani dişli lastikler çok yönlü hava ve yol koşullarına uygun olarak tasarlanır.