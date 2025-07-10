Formula 1 Araçlarının Lastikleri Neden Dümdüz?
Formula 1 izlerken dikkatinizi hiç lastiklere verdiniz mi? Diğer otomobillerin lastikleri gibi tırtıklı değil, dümdüz ve pürüzsüzler. Bu ilk bakışta garip gelse de aslında bu tasarımın çok geçerli bir nedeni var. “Kapkara, tırtıksız bir lastik yola nasıl tutunuyor?” diye düşünenler için işin sırrı oldukça teknik ama bir o kadar da mantıklı. Peki, F1 lastikleri neden böyle?
Gelin bakalım!
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Araçlarda lastikler neden tırtıklı olur?
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Formula 1 lastikleri neden düz?
Geçmişte F1 lastikleri düz değildi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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