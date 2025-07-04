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Neden Çoğu Formula 1 Pilotu Monaco'da Yaşıyor?

Neden Çoğu Formula 1 Pilotu Monaco'da Yaşıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.07.2025 - 10:49

Formula 1 pilotlarının büyük bir kısmı Monaco’da yaşıyor. Bu küçük ülke, dünyanın en pahalı yerlerinden biri. Ama burada yaşamak sandığınız kadar kolay değil. Sadece para değil, özel şartlar da gerekiyor. Peki neden bu kadar F1 pilotu Monaco'yu tercih ediyor?

Kaynak 1, Kaynak 2

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Monaco, dünya genelinde gelir vergisi almayan nadir ülkelerden biri.

Monaco, dünya genelinde gelir vergisi almayan nadir ülkelerden biri.

Burada yaşayanlar ne gelir vergisi, ne servet vergisi, ne de gayrimenkul vergisi ödüyor. Bu durum, milyonlarca dolar kazanan Formula 1 pilotları için ciddi bir finansal avantaj sağlıyor. Yani Monaco, gelirini korumak isteyen sporcular için adeta bir vergi cenneti. Sadece pilotlar değil, pek çok zengin isim de bu sebeple Monaco'yu tercih ediyor.

Ancak herkes Monaco'ya taşınamıyor. Monaco'da oturma izni almak için en az 500 bin euroyu bir Monaco bankasında göstermek gerekiyor. Uygulamada bazı bankalar bu rakamı bir milyon euroya kadar çıkarabiliyor. Ayrıca burada bir ev kiralamak veya satın almak da şart. Yıllık 300 bin euro geliriniz ya da en az iki milyon euro servetiniz olması da aranan diğer koşullar arasında. Yani burada yaşamak için zengin olmak yetmiyor, ciddi bir mali teminat da gerekiyor.

Monaco, sunduğu lüks yaşamla da ön plana çıkıyor.

Monaco, sunduğu lüks yaşamla da ön plana çıkıyor.

Formula 1 pilotları, yoğun sezon boyunca dünyanın dört bir yanında yarışırken, eve döndüklerinde huzurlu bir ortam istiyor. Monaco bunun için ideal bir yer. Burada fotoğraf çekmek için özel izin gerekiyor. Yani paparazziler öyle her yerde çekim yapamıyor. Bu durum, ünlüler ve sporcular için büyük bir rahatlık sağlıyor.

Ayrıca Monaco, Avrupa'nın en merkezi noktalarından biri. Çoğu Formula 1 yarışı Avrupa'da gerçekleştiği için pilotlar için lojistik açıdan oldukça avantajlı bir lokasyon. Monaco’dan yarışlara gitmek daha kısa sürüyor.

Monaco dünyanın en küçük ikinci ülkesi ama burada yaşamak ciddi bir ayrıcalık.

Monaco dünyanın en küçük ikinci ülkesi ama burada yaşamak ciddi bir ayrıcalık.

Ülkenin toplam yüzölçümü sadece iki kilometrekareden biraz fazla. Buna rağmen burada müthiş bir yoğunluk var. Ortalama bir ev fiyatı Londra’nın lüks bölgesi Mayfair’in neredeyse iki katı. Üstelik burada kiralık ev bulmak da oldukça zor ve maliyetli.

Yerleşim kuralları da son derece katı. Oturma izni almak için büyük bir servet göstermek şart. Üstelik başvuru sırasında finansal belgeler, banka hesap dökümleri ve detaylı bir gelir beyanı sunmak gerekiyor. Bugün Formula 1 gridinde 20 pilotun 9’u Monaco’da yaşıyor. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc ve Lando Norris gibi isimler bu gruba dahil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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