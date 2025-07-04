Neden Çoğu Formula 1 Pilotu Monaco'da Yaşıyor?

Burada yaşayanlar ne gelir vergisi, ne servet vergisi, ne de gayrimenkul vergisi ödüyor. Bu durum, milyonlarca dolar kazanan Formula 1 pilotları için ciddi bir finansal avantaj sağlıyor. Yani Monaco, gelirini korumak isteyen sporcular için adeta bir vergi cenneti. Sadece pilotlar değil, pek çok zengin isim de bu sebeple Monaco'yu tercih ediyor.

Ancak herkes Monaco'ya taşınamıyor. Monaco'da oturma izni almak için en az 500 bin euroyu bir Monaco bankasında göstermek gerekiyor. Uygulamada bazı bankalar bu rakamı bir milyon euroya kadar çıkarabiliyor. Ayrıca burada bir ev kiralamak veya satın almak da şart. Yıllık 300 bin euro geliriniz ya da en az iki milyon euro servetiniz olması da aranan diğer koşullar arasında. Yani burada yaşamak için zengin olmak yetmiyor, ciddi bir mali teminat da gerekiyor.