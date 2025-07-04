Neden Çoğu Formula 1 Pilotu Monaco'da Yaşıyor?
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Monaco, dünya genelinde gelir vergisi almayan nadir ülkelerden biri.
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Monaco, sunduğu lüks yaşamla da ön plana çıkıyor.
Monaco dünyanın en küçük ikinci ülkesi ama burada yaşamak ciddi bir ayrıcalık.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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