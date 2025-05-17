Formula 1’de Neden Hiç Kadın Pilot Göremiyoruz?
Formula 1, yıllardır erkek egemen bir alan olarak biliniyor. Kadın sürücülerin bu spora girişi hep sınırlı kaldı. Bunun temelinde yalnızca fiziksel değil, toplumsal ve yapısal engeller de var. Kadınlara küçük yaşta yeterince fırsat verilmemesi bu sorunu büyütüyor. Ancak son yıllarda bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Gelin sebepleri irdeleyelim...
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Aslında kadınların Formula 1’de yarışmasına engel olan hiçbir kural yok.
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Formula 1 pilotları genelde 5-6 yaşlarında karting ile kariyerlerine başlıyor.
Formula 1'e giden yolda sadece yetenek değil, büyük bütçeler de gerekiyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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