Formula 1’de Neden Hiç Kadın Pilot Göremiyoruz?

Tarih boyunca birkaç kadın sürücü antrenman turlarına katıldı ve pistte yer aldı. Bunlardan biri olan Susie Wolff, 2014 Almanya Grand Prix’sinde antrenman seansına çıkarak 1992’den bu yana bunu başaran ilk kadın olmuştu.

Ancak ne o ne de diğer kadın sürücüler, resmi yarışlarda tam zamanlı olarak start alabilmiş değil. Bunun sebebi sadece fiziksel değil; Formula 1’e giden yolun zorluğu, erken yaşta başlayan eğitim süreçleri ve sistemsel yetersizlikler de etkili oluyor.