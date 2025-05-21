Formula 1 Araçlarının Kokpitleri Neden Açık Yapılıyor?

O dönemlerde araçlarda emniyet kemeri bile bulunmazdı çünkü kaza ya da yangın durumunda sürücünün hızla dışarı çıkabilmesi amaçlanıyordu. Yıllar geçtikçe emniyet kemerleri eklense de açık kokpit tasarımı Formula 1’in ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Sürücünün vücut kısmının büyük bölümü görünür kalmaya devam etti ve bu durum hem sporun ikonik görünümünü hem de izleyiciyle kurduğu bağ hissini güçlendirdi. Ayrıca araçların onboard kameralarıyla sürücüyü açık şekilde görmek, sporun diğer motor sporlarından farkını vurgulayan bir detay olarak kabul edildi.