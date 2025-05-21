Formula 1 Araçlarının Kokpitleri Neden Açık Yapılıyor?
Formula 1 araçlarının açık kokpitli olması, sporun en belirgin özelliklerinden biri. Ancak bu durum güvenlik açısından yıllardır tartışma konusu. Pek çok kişi neden NASCAR ya da WEC gibi kapalı kokpitli bir tasarımın tercih edilmediğini merak ediyor. Aslında bu tercih, yalnızca estetik değil; tarihi, teknik ve izleyici deneyimiyle doğrudan bağlantılı.
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Formula 1 araçları, 1950’den bu yana açık kokpitli olarak tasarlanıyor ve bu yapı Grand Prix yarışlarından miras alınıyor.
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Tamamen kapalı bir kokpit, aracın aerodinamiğini ciddi şekilde değiştirir.
İlk zamanlar "çirkin" ve "görüntüyü bozuyor" denilerek eleştirilen halo sistemi, zamanla kendini kanıtladı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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