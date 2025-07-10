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St. Pölten 0-2 Beşiktaş: Beşiktaş'tan İlk Hazırlık Maçında Net Galibiyet

St. Pölten 0-2 Beşiktaş: Beşiktaş'tan İlk Hazırlık Maçında Net Galibiyet

Beşiktaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.07.2025 - 22:53

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin takımlarından St. Pölten'i 2-0 yendi.

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Beşiktaş yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Avusturya takımı St. Pölten’i 2-0 yendi.

Beşiktaş yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Avusturya takımı St. Pölten’i 2-0 yendi.

Beşiktaş, NV Arena'da oynanan karşılaşmada sahaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Amir Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı.

Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya 11 oyuncu değişikliğiyle başladı. Beşiktaş soyunma odasından Göktuğ Baytekin, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Can Keleş, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy 11'iyle döndü.

Siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada öne geçti. Beşiktaş atağında Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada Semih Kılıçsoy boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Maçın 53. dakikasında Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Salih Uçan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, Avusturya ekibini 2-0 mağlup etti. Maça yedek kulübesinde başlayan kaleciler Emre Bilgin ve Emir Yaşar'ın yanı sıra Mustafa Azem Yortaç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Moatasem Al-Musrati ve Elan Ricardo ise karşılaşmada süre alamadı.

David Jurasek, ilk kez forma giydi

David Jurasek, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, St. Pölten karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferlerden David Jurasek'i Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görevlendirdi. Çek sol bek, St. Pölten karşısında 45 dakika sahada kaldı.

Beş futbolcu, kadroda yer almadı!

Beş futbolcu, kadroda yer almadı!

Beşiktaş'ın St. Pölten ile oynadığı hazırlık maçında siyah-beyazlı takımdan beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı. Yeni transferlerden Tammy Abraham, hazır olmadığı gerekçesiyle maçta forma giymedi.

Öte yandan kaleci Mert Günok, Ernest Muçi ve Milot Rashica da karşılaşmada formasından uzak kaldı. Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise Sırbistan'a özel doktoruna kontrol için gittiği ve yarın akşam saatlerinde yeniden kampa katılacağı öğrenildi.

Gurbetçi taraftarlar Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Gurbetçi taraftarlar Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Avusturya'da yaşayan gurbetçi taraftarlar, St. Pölten ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. NV Arena'da oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarların kendilerine ayrılan bölümü doldurduğu gözlendi. Gurbetçi taraftarlar, müsabaka boyunca takımlarına destek verirken Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bazı taraftarlar da Beşiktaş'ın ilk sınavını tribünden takip etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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