Fenerbahçe, Milan'la Girdiği Yarışı Kazandı: Archie Brown Artık Fenerbahçe'de

Milan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Brown için iki takım da dün Brüksel'e özel jet göndermişti.

Gent'le anlaşan iki kulüp, oyuncunun kararını bekliyordu. Oyuncunun kararı da sarı lacivertli ekipten yana oldu.