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Fenerbahçe, Milan'la Girdiği Yarışı Kazandı: Archie Brown Artık Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Milan'la Girdiği Yarışı Kazandı: Archie Brown Artık Fenerbahçe'de

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.07.2025 - 22:56

Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, özellikle sol bek pozisyonunda yaşadığı eksikliği gidermek amacıyla önemli bir hamle yaptı. Belçika’nın güçlü takımlarından Gent’in başarılı oyuncusu Archie Brow’u renklerine bağlayan Fenerbahçe, resmi açıklama ile transferi duyurdu.

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Fenerbahçe'nin önemli transfer girişimlerinden olan Archie Brown'da mutlu son yaşandı.

Fenerbahçe'nin önemli transfer girişimlerinden olan Archie Brown'da mutlu son yaşandı.

Milan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Brown için iki takım da dün Brüksel'e özel jet göndermişti. 

Gent'le anlaşan iki kulüp, oyuncunun kararını bekliyordu. Oyuncunun kararı da sarı lacivertli ekipten yana oldu.

Fenerbahçe gündüz saatlerinde İstanbul'a getirdiği genç yıldızın transferinin tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe gündüz saatlerinde İstanbul'a getirdiği genç yıldızın transferinin tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe 33 numarayı giyecek Archie Brown'un transferini şu açıklama ile duyurdu: 

'Ailemize hoş geldin Archie Brown Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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