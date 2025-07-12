Fenerbahçe, Milan'la Girdiği Yarışı Kazandı: Archie Brown Artık Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip, özellikle sol bek pozisyonunda yaşadığı eksikliği gidermek amacıyla önemli bir hamle yaptı. Belçika’nın güçlü takımlarından Gent’in başarılı oyuncusu Archie Brow’u renklerine bağlayan Fenerbahçe, resmi açıklama ile transferi duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin önemli transfer girişimlerinden olan Archie Brown'da mutlu son yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe gündüz saatlerinde İstanbul'a getirdiği genç yıldızın transferinin tamamlandığını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın