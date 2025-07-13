“Sevgili Ailem...” Orkun Kökçü Beşiktaş’a Gözyaşlarıyla ‘Merhaba’ Dedi

Orkun, 'birlikte kupalar, şampiyonluklar kazanacağız' derken üçlü çektirmek için sahaya çıkmadan önce de 'Ben başlatacağım, siz nasıl devam edeceğinizi bilirsiniz' diyerek mikrofona 'Gündoğdu...' diye bağırdı ve tüm tribün hep bir ağızdan Gündoğdu marşının Beşiktaş uyarlamasını söyledi.