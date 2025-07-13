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“Sevgili Ailem...” Orkun Kökçü Beşiktaş’a Gözyaşlarıyla ‘Merhaba’ Dedi

“Sevgili Ailem...” Orkun Kökçü Beşiktaş’a Gözyaşlarıyla ‘Merhaba’ Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 21:34

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü bugün önce resmi imzayı attı ardından taraftarın karşısına çıktı. Milli yıldız Beşiktaş'a gelmek için Benfica'ya karşı büyük mücadele verirken, Beşiktaş da ekonomik olarak tüm şartları zorlamıştı.

Dün havalimanında duygusal anlar yaşayan Orkun bugün de farklı değildi. Binlerce taraftarın karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Orkun taraftara tezahürat yaptırdı, üçlü çektirdi.

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Orkun Kökçü'yü bugün Tüpraş Stadyumu'nda binlerce taraftar karşıladı. Yoğun tezahüratlarla geçen imza törenine Orkun sözleriyle damga vurdu.

Orkun Kökçü'yü bugün Tüpraş Stadyumu'nda binlerce taraftar karşıladı. Yoğun tezahüratlarla geçen imza törenine Orkun sözleriyle damga vurdu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü dün havalimanındaki coşkulu karşılamanın ardından bugün de tribünde taraftarı selamladı. Kendisi için düzenlenen imza törenine 'Sevgili ailem...' diyerek giriş yapan Orkun Kökçü taraftarı yine konuşmasıyla mest etti.

Orkun'un "Sevgili ailem..." sözlerinin ardından stadyum adeta yıkıldı. Orkun, "Dünyanın herhalde en mutlu insanı benim, Beşiktaş'tayım" dedi.

Taraftarlara seslenen Orkun Kökçü, takıma, teknik heyete, arkadaşlarına ve başkan Adalı'ya her şartta destek istedi.

Taraftarlara seslenen Orkun Kökçü, takıma, teknik heyete, arkadaşlarına ve başkan Adalı'ya her şartta destek istedi.

Orkun, 'birlikte kupalar, şampiyonluklar kazanacağız' derken üçlü çektirmek için sahaya çıkmadan önce de 'Ben başlatacağım, siz nasıl devam edeceğinizi bilirsiniz' diyerek mikrofona 'Gündoğdu...' diye bağırdı ve tüm tribün hep bir ağızdan Gündoğdu marşının Beşiktaş uyarlamasını söyledi.

Orkun Kökçü ile özdeşleşen "Bir Çocuk Sevdim" şarkısı ile klibinin oynadığı esnada Orkun gözyaşlarını tutamadı.

Ve işte ilk üçlü...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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zülkarneyn

yalnız muhtesem kadro kurdular. bu sene bize bir gol atabilirler

Genesis Yinesis

Sen hangi renklilerdensin? 5 attığımız mı?

proteindeposu

Beşiktaş tribün çocuğu, Beşiktaşın öz evladı Orkun yıllık 5m €ya imza attı 😂

Avukat Eren

Yusuf Yusuf! Şimdiden bir yerleri atmaya başladı. 🦅