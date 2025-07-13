“Sevgili Ailem...” Orkun Kökçü Beşiktaş’a Gözyaşlarıyla ‘Merhaba’ Dedi
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü bugün önce resmi imzayı attı ardından taraftarın karşısına çıktı. Milli yıldız Beşiktaş'a gelmek için Benfica'ya karşı büyük mücadele verirken, Beşiktaş da ekonomik olarak tüm şartları zorlamıştı.
Dün havalimanında duygusal anlar yaşayan Orkun bugün de farklı değildi. Binlerce taraftarın karşısında mutluluğunu gizleyemeyen Orkun taraftara tezahürat yaptırdı, üçlü çektirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orkun Kökçü'yü bugün Tüpraş Stadyumu'nda binlerce taraftar karşıladı. Yoğun tezahüratlarla geçen imza törenine Orkun sözleriyle damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orkun'un "Sevgili ailem..." sözlerinin ardından stadyum adeta yıkıldı. Orkun, "Dünyanın herhalde en mutlu insanı benim, Beşiktaş'tayım" dedi.
Taraftarlara seslenen Orkun Kökçü, takıma, teknik heyete, arkadaşlarına ve başkan Adalı'ya her şartta destek istedi.
Orkun Kökçü ile özdeşleşen "Bir Çocuk Sevdim" şarkısı ile klibinin oynadığı esnada Orkun gözyaşlarını tutamadı.
Ve işte ilk üçlü...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yalnız muhtesem kadro kurdular. bu sene bize bir gol atabilirler
Sen hangi renklilerdensin? 5 attığımız mı?
Beşiktaş tribün çocuğu, Beşiktaşın öz evladı Orkun yıllık 5m €ya imza attı 😂
Yusuf Yusuf! Şimdiden bir yerleri atmaya başladı. 🦅