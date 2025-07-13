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Fenerbahçe'de Karagümrük Maçında Sakatlanan Talisca Şoku Yaşanıyor

Fenerbahçe'de Karagümrük Maçında Sakatlanan Talisca Şoku Yaşanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 22:24

Fenerbahçe’de Anderson Talisca, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun arka adalesinde yaralanma meydana geldiği belirtilirken, tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.

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Fenerbahçe'de sezon öncesi Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı hesapları bozdu.

Fenerbahçe'de sezon öncesi Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı hesapları bozdu.

Fatih Karagümrük ile sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Talisca'nın sakatlık şoku yaşanıyor. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır' ifadeleri kullanıldı.

Sakatlığı nedeniyle Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'nin yurt dışı kampına katılamayacağı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'nin yurt dışı kampına katılamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de sakatlanan Anderson Talisca’nın yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Brezilyalı yıldızın yaşadığı arka adale probleminin tedavi sürecinin devam ettiği ve bu nedenle Portekiz’de düzenlenecek kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği belirtildi. Takımın önemli isimlerinden biri olan Talisca’nın yokluğu, teknik heyet için önemli bir eksiklik oluştururken, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşup takıma dönmesi hedefleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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