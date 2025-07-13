Fenerbahçe'de Karagümrük Maçında Sakatlanan Talisca Şoku Yaşanıyor
Fenerbahçe’de Anderson Talisca, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun arka adalesinde yaralanma meydana geldiği belirtilirken, tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.
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Fenerbahçe'de sezon öncesi Talisca şoku yaşanıyor. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı hesapları bozdu.
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Sakatlığı nedeniyle Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'nin yurt dışı kampına katılamayacağı öğrenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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