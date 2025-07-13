Fenerbahçe'de Karagümrük Maçında Sakatlanan Talisca Şoku Yaşanıyor

Fenerbahçe’de sakatlanan Anderson Talisca’nın yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Brezilyalı yıldızın yaşadığı arka adale probleminin tedavi sürecinin devam ettiği ve bu nedenle Portekiz’de düzenlenecek kamp kadrosuna dahil edilmeyeceği belirtildi. Takımın önemli isimlerinden biri olan Talisca’nın yokluğu, teknik heyet için önemli bir eksiklik oluştururken, oyuncunun en kısa sürede sağlığına kavuşup takıma dönmesi hedefleniyor.