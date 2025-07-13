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Sırbistan Mağlubiyeti Sonrası Santarelli Tepkilere Karşı Oyuncularını Savundu

Sırbistan Mağlubiyeti Sonrası Santarelli Tepkilere Karşı Oyuncularını Savundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 23:21

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. etabında Sırbistan karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Santarelli, oyuncularına yönelik herhangi bir kızgınlık taşımadığını, asıl eleştirisinin takımın genel performansına yönelik olduğunu belirtti. Başantrenör, mücadeleden ders çıkararak daha iyi sonuçlar hedeflediklerini vurguladı.

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Hollanda etabında dört maçta alınan üç mağlubiyet sonrası gözler Daniele Santarelli'ye çevrildi.

Hollanda etabında dört maçta alınan üç mağlubiyet sonrası gözler Daniele Santarelli'ye çevrildi.

Takım içi yorgunluklara değinen Santarelli, 'bu takımın başantrenörü olmaktan gurur duyuyorum' dedi. Santarelli, şu ifadeleri kullandı: 

'Başta da söylediğim gibi oyuncularım bana yorgun olduklarını söylediler. Uyuyup uyanıp maça çıkmak ve ardından yenilgi almak çok zor. Bunlar bir bahane değil ama hücumda sorunlar yaşadık. Bu takımın başantrenörü olmaktan gurur duyuyorum.'

Daniele Santarelli yaptığı açıklamada oyunculara kızgın olmadığını da dile getirdi.

Daniele Santarelli yaptığı açıklamada oyunculara kızgın olmadığını da dile getirdi.

Santarelli sözlerini şu şekilde noktaladı:

'Derya'nın dün ateşi vardı, Cansu'nun Hande'nin sakatlıkları vardı. Döndüğümde tüm oyuncularımla tek tek konuşarak durumlarını öğreneceğim. Oyuncularıma kızgın değilim, performansımıza kızgınım. Her zaman takımın durumundan ben sorumluyum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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