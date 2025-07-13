Sırbistan Mağlubiyeti Sonrası Santarelli Tepkilere Karşı Oyuncularını Savundu

Takım içi yorgunluklara değinen Santarelli, 'bu takımın başantrenörü olmaktan gurur duyuyorum' dedi. Santarelli, şu ifadeleri kullandı:

'Başta da söylediğim gibi oyuncularım bana yorgun olduklarını söylediler. Uyuyup uyanıp maça çıkmak ve ardından yenilgi almak çok zor. Bunlar bir bahane değil ama hücumda sorunlar yaşadık. Bu takımın başantrenörü olmaktan gurur duyuyorum.'