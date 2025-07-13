Sırbistan Mağlubiyeti Sonrası Santarelli Tepkilere Karşı Oyuncularını Savundu
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. etabında Sırbistan karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Santarelli, oyuncularına yönelik herhangi bir kızgınlık taşımadığını, asıl eleştirisinin takımın genel performansına yönelik olduğunu belirtti. Başantrenör, mücadeleden ders çıkararak daha iyi sonuçlar hedeflediklerini vurguladı.
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Hollanda etabında dört maçta alınan üç mağlubiyet sonrası gözler Daniele Santarelli'ye çevrildi.
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Daniele Santarelli yaptığı açıklamada oyunculara kızgın olmadığını da dile getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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