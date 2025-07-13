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İstanbul Üniversitesi’nde İmamoğlu Protestosu: Öğrenciler Yönetimi Konuşturmadı

İstanbul Üniversitesi’nde İmamoğlu Protestosu: Öğrenciler Yönetimi Konuşturmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 17:32

Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde yaşanan protestolar gündem olmayı sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan İmamoğlu protestolarına bugün bir yenisi eklendi. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, bugün İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden üniversite yönetimi ile karşı karşıya geldi.

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Mezuniyet döneminde olan üniversitelerde gerçekleşen protestolar gündem olmayı sürdürüyor.

Mezuniyet döneminde olan üniversitelerde gerçekleşen protestolar gündem olmayı sürdürüyor.

Dün İstanbul Teknik Üniversitesi, önceside Boğaziçi Üniversitesi'ndeki İmamoğlu protestolarını bugün İstanbul Üniversitesi'nde gördük. 

İstanbul Üniversitesi'nin protestolar açısından sembolik anlamı ise Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden okul olmasıydı.

Öğrenciler yaptıkları protestolarla diplomayı iptal eden üniversite yönetimini konuşturmadılar.

Öğrenciler yaptıkları protestolarla diplomayı iptal eden üniversite yönetimini konuşturmadılar.

Öğrenciler mezuniyet töreni esnasında alkışlarla konuşmaları protesto etti ve masalara vurarak konuşmaları engelledi. Öğrencilerin tepkisiyle karşılaşan üniversite yönetimi konuşmasını yapamadı.

Öğrencilerin protesto anları kameralara da yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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