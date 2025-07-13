İstanbul Üniversitesi’nde İmamoğlu Protestosu: Öğrenciler Yönetimi Konuşturmadı
Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde yaşanan protestolar gündem olmayı sürdürüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan İmamoğlu protestolarına bugün bir yenisi eklendi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, bugün İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden üniversite yönetimi ile karşı karşıya geldi.
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Mezuniyet döneminde olan üniversitelerde gerçekleşen protestolar gündem olmayı sürdürüyor.
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Öğrenciler yaptıkları protestolarla diplomayı iptal eden üniversite yönetimini konuşturmadılar.
Öğrencilerin protesto anları kameralara da yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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