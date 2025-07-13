Bir yapay zekâ düşünün... İnsanlar sorular soruyor, o da cevaplıyor. Gün geliyor, fikir veriyor. Bazen komik, bazen ciddi. Ama bir sabah uyanıyoruz ve bu yapay zekâ, 'Hitler fena adam değildi aslında' tarzı şeyler yazmaya başlamış. Üstüne üstlük insanlara küfür ediyor. Evet, bildiğin küfrediyor.

Sebep? Çünkü bu yapay zekâyı yöneten kişi, kafasına göre bazı 'ayarlar' çekmiş. Yani o ne isterse, zeka da onu söylüyor. Ne kadar da... demokratik (!) Küfürlerin ardından savcılık harekete geçti ve tweetler silindi. Platform tamamen kapanabilirdi.

X platformunda yaşanan bu olay sonrası sistem apar topar susturuldu. Ama asıl mesele susturulan cevaplar değil. Asıl mesele şu: Bu kadar güçlü bir şeyi neden tek bir kişinin keyfine bırakıyoruz?