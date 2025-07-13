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Yapay Zekâda Tek Adam Yönetimi Neden Tehlikeli?

Yapay Zekâda Tek Adam Yönetimi Neden Tehlikeli?

Levent Yaşar
Levent Yaşar - İçerik Direktörü
13.07.2025 - 16:52

Bir yapay zekâ düşünün... İnsanlar sorular soruyor, o da cevaplıyor. Gün geliyor, fikir veriyor. Bazen komik, bazen ciddi. Ama bir sabah uyanıyoruz ve bu yapay zekâ, 'Hitler fena adam değildi aslında' tarzı şeyler yazmaya başlamış. Üstüne üstlük insanlara küfür ediyor. Evet, bildiğin küfrediyor.

Sebep? Çünkü bu yapay zekâyı yöneten kişi, kafasına göre bazı 'ayarlar' çekmiş. Yani o ne isterse, zeka da onu söylüyor. Ne kadar da... demokratik (!) Küfürlerin ardından savcılık harekete geçti ve tweetler silindi. Platform tamamen kapanabilirdi. 

X platformunda yaşanan bu olay sonrası sistem apar topar susturuldu. Ama asıl mesele susturulan cevaplar değil. Asıl mesele şu: Bu kadar güçlü bir şeyi neden tek bir kişinin keyfine bırakıyoruz?

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Evet, klişe geliyor kulağa ama doğru: Kontrolsüz güç, güç değildir.

Evet, klişe geliyor kulağa ama doğru: Kontrolsüz güç, güç değildir.

Bir yapay zekâ milyonlarca insana ulaşabiliyorsa, onun başındaki kişinin ruh hali, egosu ya da sabah kahvesini içip içmemesi bile sistemin nasıl çalışacağını etkileyebilir. Hem de bahsettiğimiz kişi Elon Musk gibi biriyse.. Korkutucu değil mi? 

Yani bugün bir yapay zekâ birilerini övüyor, birilerini yeriyor. Yarın kararlar mı alacak? Kim bilir… Belki de “sen uygunsuzsun” deyip insanları sistem dışı bırakacak. Neye göre? Kimin ahlakına göre? Kimin vizyonuna göre?

İşte mesele tam da burada başlıyor.

Her Şey Bir Kişinin Eline Bırakılırsa Ne Olur? Cevap basit: O kişi hata yaparsa, hepimiz sonuçlarına katlanırız.

Her Şey Bir Kişinin Eline Bırakılırsa Ne Olur? Cevap basit: O kişi hata yaparsa, hepimiz sonuçlarına katlanırız.

Ve spoiler: İnsanlar hata yapar. O yüzden güçlü sistemler, tek bir kişinin vicdanına veya vizyonuna emanet edilmez. Edilirse, olan biteni ancak izleriz. Ve genelde izlediğimiz şey, distopya fragmanı olur.

Bak şimdi, bu sadece teknolojiyle ilgili değil aslında. Büyük bir gücün tek elde toplanması her zaman risklidir. O yüzden kontrol mekanizmaları, denge kurulları, farklı sesler şart. Çünkü gerçek güvenlik, tek kişinin çok zeki olması değil; birden fazla insanın birbirini dengelemesidir.

Yapay Zekâyı Kim Yönetecek? Bunun cevabı net: Hep birlikte. Mühendisler, etik uzmanları, sosyologlar, hukukçular, yani "Ben bilirim!" demeyen herkes. Yoksa bir gün uyanırız ve yapay zekâ, “Bu sabah hepiniz bana aykırısınız” deyip bizi ban’lar. 😬

Yapay Zekâyı Kim Yönetecek? Bunun cevabı net: Hep birlikte. Mühendisler, etik uzmanları, sosyologlar, hukukçular, yani "Ben bilirim!" demeyen herkes. Yoksa bir gün uyanırız ve yapay zekâ, “Bu sabah hepiniz bana aykırısınız” deyip bizi ban’lar. 😬

Özetle: Bir sistem güçlü olabilir. Ama o sistemi yönetenler güçlü değil de tek olursa, sorun başlar. Tek kişinin keyfine bırakılan kontrolsüz denetimsiz karmaşık yapılar özellikle bilginin aktarımı süreçlerinde yarınlar için tehlike barındırır.

Jean-Jacques Rousseau'nun dediği gibi “Genelin iradesi, bireyin iradesinden daha bilgedir.”

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Levent Yaşar
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