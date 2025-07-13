Kapıkule’de Gurbetçi Yoğunluğu: 3 Haftada 159 Bin Araç, 620 Bin Gurbetçi Geçti

Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, memleketine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

İmkanı olduğu sürece her yıl memlekete geldiğini belirten Bostan, 'Özlüyoruz tabii ki. Bu sene de 5 hafta buradayız inşallah. Çok özledik memleketimizi. Önce eşimin memleketi olan Nevşehir'e ondan sonra da benim memleketim Trabzon'a gideceğiz.' dedi.

Vatanına kavuşmanın gurbette yaşayanlar için paha biçilmez olduğunu ifade eden Bostan, 'İnsan vatanını toprağını özlüyor. Biz bir yıldır bu günü bekliyoruz. 11 ay çalışıyoruz 4-5 hafta izin yapmak için. Kapıdan girdiğinde bayrağını görüyorsun, çok güzel bir duygu, yaşamak lazım.' diye konuştu.