Kapıkule’de Gurbetçi Yoğunluğu: 3 Haftada 159 Bin Araç, 620 Bin Gurbetçi Geçti
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yaz aylarının gelmesiyle tatillerini geçirmek için Türkiye’ye akın etti. Sadece 3 haftada Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 159 bin araçla toplam 620 bin gurbetçi vatandaş ülkeye giriş yaptı.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gelen gurbetçilerin sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk da arttı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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mevsimlik vatanseverler
5 haftalık vatansever hatta :)
Yığıldılar gene bufalo sürüsü gibi bayraamızı çoh seviyoğ, ezan sesi için ölüyoğ diye yalandan ağlayan kabında kuruyasıcalar
Yalanın kemiği yok ki boğazına bata...