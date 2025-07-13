onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kapıkule’de Gurbetçi Yoğunluğu: 3 Haftada 159 Bin Araç, 620 Bin Gurbetçi Geçti

Kapıkule’de Gurbetçi Yoğunluğu: 3 Haftada 159 Bin Araç, 620 Bin Gurbetçi Geçti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 15:02

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, yaz aylarının gelmesiyle tatillerini geçirmek için Türkiye’ye akın etti. Sadece 3 haftada Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 159 bin araçla toplam 620 bin gurbetçi vatandaş ülkeye giriş yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gelen gurbetçilerin sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk da arttı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’ye tatile gelen gurbetçilerin sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk da arttı.

Almanya'dan ailesiyle gelen Erdal Bostan, memleketine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

İmkanı olduğu sürece her yıl memlekete geldiğini belirten Bostan, 'Özlüyoruz tabii ki. Bu sene de 5 hafta buradayız inşallah. Çok özledik memleketimizi. Önce eşimin memleketi olan Nevşehir'e ondan sonra da benim memleketim Trabzon'a gideceğiz.' dedi.

Vatanına kavuşmanın gurbette yaşayanlar için paha biçilmez olduğunu ifade eden Bostan, 'İnsan vatanını toprağını özlüyor. Biz bir yıldır bu günü bekliyoruz. 11 ay çalışıyoruz 4-5 hafta izin yapmak için. Kapıdan girdiğinde bayrağını görüyorsun, çok güzel bir duygu, yaşamak lazım.' diye konuştu.

“Dalgalanan Türk bayrağını görmek insan mutluluk veriyor.”

“Dalgalanan Türk bayrağını görmek insan mutluluk veriyor.”

Almanya'dan gelen Pınar Karakoç da vatanına kavuştuğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Yolculuğunun çok güzel geçtiğini aktaran Karakoç, 'Türkiye'de geldiğimde çok heyecan duyuyorum. Dalgalanan Türk bayrağını görmek insana gurur ve heyecan veriyor. Biz çok mutlu oluyoruz buraya gelirken. Hayali bile çok güzel, kaldı ki şu an buradayız. Tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Tatilde nişanlımla evleneceğiz Allah nasip ederse. Evlenmeye geldik. Onun heyecanı ve tatlı stresi de var üzerimizde. Manavgat'ta aile arasında küçük bir kutlama yapmayı düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
4
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
zülkarneyn

mevsimlik vatanseverler

Lethe lethe

5 haftalık vatansever hatta :)

Turgut Güler

Yığıldılar gene bufalo sürüsü gibi bayraamızı çoh seviyoğ, ezan sesi için ölüyoğ diye yalandan ağlayan kabında kuruyasıcalar

Lusitano

Yalanın kemiği yok ki boğazına bata...