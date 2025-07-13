Les Ottomans El Değiştirdi: Ünal Aysal’ın Konkordato Hamlesi Geç Kaldı, Otel Serdar Bilgili’nin Oldu
Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’a ait Kalamos Turizm, Ortaköy’de bulunan Less Ottomans Otel’in icra sürecini durdurmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. Ancak bilirkişi raporunun gecikmesi sebebiyle otel, Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili’nin şirketine devredildi.
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Ünal Aysal'a ait şirketin sahip olduğu Les Ottomans'ta son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşandı.
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Oteli Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, 3 milyar 200 milyon TL'ye icradan satın aldı.
Ünal Aysal'ın başvurusunun ardından konuyu mahkeme bilirkişilere sevk etti.
Yeni heyetin oluşturulma süreci gecikince otel Serdar Bilgili'nin oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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