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Les Ottomans El Değiştirdi: Ünal Aysal’ın Konkordato Hamlesi Geç Kaldı, Otel Serdar Bilgili’nin Oldu

Les Ottomans El Değiştirdi: Ünal Aysal’ın Konkordato Hamlesi Geç Kaldı, Otel Serdar Bilgili’nin Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 18:22

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal’a ait Kalamos Turizm, Ortaköy’de bulunan Less Ottomans Otel’in icra sürecini durdurmak amacıyla konkordato talebinde bulundu. Ancak bilirkişi raporunun gecikmesi sebebiyle otel, Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili’nin şirketine devredildi.

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Ünal Aysal'a ait şirketin sahip olduğu Les Ottomans'ta son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

Ünal Aysal'a ait şirketin sahip olduğu Les Ottomans'ta son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

Halk TV'nin haberine göre Ünal Aysal'ın konkordato talebinin ardında yatan gerçek başka. 

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal, Kalamos Turizm ve Ticaret AŞ isimli şirketi için konkordato talebinde bulundu. Anılan şirket, yakın zaman önce icradan satılan Ortaköy’deki Less Ottomans Otel’in de sahibi konumundaydı. Bu hamle ile Aysal otelin satışını engellemek istedi.

Oteli Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, 3 milyar 200 milyon TL'ye icradan satın aldı.

Oteli Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, 3 milyar 200 milyon TL'ye icradan satın aldı.

23 Haziran'da başlayan 30 Haziran'da sonuçlanan ihale sonucunda otel Serdar Bilgili'nin oldu. Bu satışı önlemek için Aysal'ın şirket adına konkordato başvurusu yaptı. 

Serdar Bilgili’nin şirketi BLG Varlık Yönetim, Ünal Aysal’ın şirketinin konkordato başvurusunun kötü niyetli olduğunu, Aysal’ın otelin icradan satışını engellemek için 2019 yılında yine konkordato başvurduğunu belirterek konkordato talebine itiraz etti.

Ünal Aysal'ın başvurusunun ardından konuyu mahkeme bilirkişilere sevk etti.

Ünal Aysal'ın başvurusunun ardından konuyu mahkeme bilirkişilere sevk etti.

Mahkeme, yapılan başvuru üzerine dosyayı, ilk raporu hazırlayan bilirkişinin de içinde bulunduğu üç kişilik bilirkişi heyetine yönlendirdi. Heyette görev alan Özgür Ç., görevlendirildikten bir hafta sonra, şirketin 2019’daki konkordato sürecinde sunduğu projeyi kendisinin hazırlamış olabileceğini ve beş yıl öncesine ait arşiv belgelerine ulaşılamadığını belirterek, bilirkişilik görevine devam edip etmeyeceği hususunda mahkemenin karar vermesini talep etti.

Mahkeme inceleme sonucunda bilirkişiye el çektirdi ve yeni ekip atadı.

Yeni heyetin oluşturulma süreci gecikince otel Serdar Bilgili'nin oldu.

Yeni heyetin oluşturulma süreci gecikince otel Serdar Bilgili'nin oldu.

Yeni oluşturulan bilirkişi heyeti, hazırladıkları raporu mahkemeye sundu. Rapora istinaden mahkeme, 3 Temmuz tarihinde Ünal Aysal’ın şirketine 3 aylık geçici konkordato mühleti verirken, aynı zamanda bir konkordato komiseri atadı. Ancak bilirkişi heyetinin geç teşkil edilmesi nedeniyle karar, icra ihalesinin sona erdiği 30 Haziran tarihine yetişmedi ve böylece otel, Serdar Bilgili tarafından satın alınmış oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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