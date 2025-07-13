Les Ottomans El Değiştirdi: Ünal Aysal’ın Konkordato Hamlesi Geç Kaldı, Otel Serdar Bilgili’nin Oldu

23 Haziran'da başlayan 30 Haziran'da sonuçlanan ihale sonucunda otel Serdar Bilgili'nin oldu. Bu satışı önlemek için Aysal'ın şirket adına konkordato başvurusu yaptı.

Serdar Bilgili’nin şirketi BLG Varlık Yönetim, Ünal Aysal’ın şirketinin konkordato başvurusunun kötü niyetli olduğunu, Aysal’ın otelin icradan satışını engellemek için 2019 yılında yine konkordato başvurduğunu belirterek konkordato talebine itiraz etti.