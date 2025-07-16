Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Samet Akaydin'den Trabzonspor İtirafı Geldi

Trabzonlu olduğunu ve Trabzonspor'u desteklediğini açıklayan Samet, ''Şu takımda oynarım, bu takımda oynarım diye isim vermem. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray yani isimle alakalı değil bu. Ben sadece iyi bir futbolcu olmanın hayallerini kurdum. Zaten bu soruyu her Trabzonluya sorsanız cevabı bellidir zaten. Bunu orada söylemenin bir şeyi yoktu yani. Beni herkes bilir ve tanır. Ben Trabzonlu olduğumu hiçbir zaman hiçbir yerde gizlemedim ki Trabzonsporlu olduğumu da gizlemedim. Fenerbahçe'de oynarken de gizlemedim.'' dedi.