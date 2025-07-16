Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Samet Akaydin'den Trabzonspor İtirafı Geldi
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan ve sık sık eleştiri oklarının hedefi olan milli stoper Samet Akaydin, yeni sezonda kariyerine Çaykur Rizespor’da devam edecek. Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutan Akaydin, transferinin ardından 61Saat’e konuştu. Tecrübeli savunmacı, hem Fenerbahçe kariyerini hem de geleceğe dair hedeflerini anlattı.
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Samet Akaydin, Adana Demirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de zaman zaman çok tartışılan bir isim oldu.
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Trabzonlu olan Samet Akaydin, Fenerbahçe'de Trabzonlu olarak yaşadıklarına değinirken ilginç açıklamalar yaptı.
Trabzonlu olmanın zorluğunu yaşayıp yaşamadığına dair gelen soruya da Samet dobra açıklamalarda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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