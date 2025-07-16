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Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Samet Akaydin'den Trabzonspor İtirafı Geldi

Bir Dönem Fenerbahçe Forması Giyen Samet Akaydin'den Trabzonspor İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 18:24

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla beklentilerin altında kalan ve sık sık eleştiri oklarının hedefi olan milli stoper Samet Akaydin, yeni sezonda kariyerine Çaykur Rizespor’da devam edecek. Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Karadeniz ekibinin yolunu tutan Akaydin, transferinin ardından 61Saat’e konuştu. Tecrübeli savunmacı, hem Fenerbahçe kariyerini hem de geleceğe dair hedeflerini anlattı.

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Samet Akaydin, Adana Demirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de zaman zaman çok tartışılan bir isim oldu.

Samet Akaydin, Adana Demirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de zaman zaman çok tartışılan bir isim oldu.

Performansı, yaptığı hatalar ve takım adına gelmeyen başarıların ardından en çok eleştirilen futbolculardan biri Samet'ti. Fenerbahçe'den kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Samet bu sezon Çaykur Rizespor'a transfer oldu ve burada 61saat'e önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonlu olan Samet Akaydin, Fenerbahçe'de Trabzonlu olarak yaşadıklarına değinirken ilginç açıklamalar yaptı.

Trabzonlu olan Samet Akaydin, Fenerbahçe'de Trabzonlu olarak yaşadıklarına değinirken ilginç açıklamalar yaptı.

Trabzonlu olduğunu ve Trabzonspor'u desteklediğini açıklayan Samet, ''Şu takımda oynarım, bu takımda oynarım diye isim vermem. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray yani isimle alakalı değil bu. Ben sadece iyi bir futbolcu olmanın hayallerini kurdum. Zaten bu soruyu her Trabzonluya sorsanız cevabı bellidir zaten. Bunu orada söylemenin bir şeyi yoktu yani. Beni herkes bilir ve tanır. Ben Trabzonlu olduğumu hiçbir zaman hiçbir yerde gizlemedim ki Trabzonsporlu olduğumu da gizlemedim. Fenerbahçe'de oynarken de gizlemedim.'' dedi.

Trabzonlu olmanın zorluğunu yaşayıp yaşamadığına dair gelen soruya da Samet dobra açıklamalarda bulundu.

Trabzonlu olmanın zorluğunu yaşayıp yaşamadığına dair gelen soruya da Samet dobra açıklamalarda bulundu.

'Fenerbahçe'de Trabzonlu olmanın zorluğunu yaşadın mı?' sorusunu yanıtlayan Samet Akaydin, bu konuda samimi açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, 'Ben açıkçası yaşadım. Tabii ki Trabzonspor maçındaki kötü performans sonrası biraz da normal karşılıyorum. Trabzonlu olmamdan dolayı böyle tepkileri normal karşılıyorum.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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