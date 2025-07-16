Dünya Voleybol Şampiyonası Öncesi Filenin Sultanları'nın Geniş Kadrosu Açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Filenin Sultanları, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekipte turnuvanın geniş kadrosu da belli olurken, Milletler Ligi’nde yer almayan kaptan Eda Erdem Dündar’ın şampiyona kadrosuna dahil edilmesi dikkat çekti.
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Millet Ligi'ndeki yoğun takvimin ardından gözler FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na çevrildi. Filenin Sultanları'nın aday kadrosu da açıklandı.
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FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda geniş kadro ise şu şekilde oldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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