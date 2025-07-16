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Dünya Voleybol Şampiyonası Öncesi Filenin Sultanları'nın Geniş Kadrosu Açıklandı

Dünya Voleybol Şampiyonası Öncesi Filenin Sultanları'nın Geniş Kadrosu Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 15:23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sahne alacak. Filenin Sultanları, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekipte turnuvanın geniş kadrosu da belli olurken, Milletler Ligi’nde yer almayan kaptan Eda Erdem Dündar’ın şampiyona kadrosuna dahil edilmesi dikkat çekti.

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Millet Ligi'ndeki yoğun takvimin ardından gözler FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na çevrildi. Filenin Sultanları'nın aday kadrosu da açıklandı.

Millet Ligi'ndeki yoğun takvimin ardından gözler FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na çevrildi. Filenin Sultanları'nın aday kadrosu da açıklandı.

Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın iddialı takımlarından olan Filenin Sultanları grupta İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda geniş kadro ise şu şekilde oldu:

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda geniş kadro ise şu şekilde oldu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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