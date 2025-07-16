Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Türk Futboluna Aşırı Haklı Eleştiriler

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer, yaptığı açıklamalarla taraflı tarafsız birçok futbol severden destek görüyor. Sempatik kişiliği ve dobra açıklamalarıyla bilinen Norveçli teknik direktör bu kez Türk futbolundaki sorunlara değindi. Solskjaer'e sosyal medyadan da destek geldi.