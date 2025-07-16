Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Türk Futboluna Aşırı Haklı Eleştiriler
Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer, yaptığı açıklamalarla taraflı tarafsız birçok futbol severden destek görüyor. Sempatik kişiliği ve dobra açıklamalarıyla bilinen Norveçli teknik direktör bu kez Türk futbolundaki sorunlara değindi. Solskjaer'e sosyal medyadan da destek geldi.
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Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer gündemle ilgili TRT SPOR'a açıklamalar yaptı.
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Futbolcuların çok fazla yerde yatması ve kayıp giden zaman Solskjaer'in de gündemindeydi.
Solskjaer'in yorumlarına sosyal medyadan destek geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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