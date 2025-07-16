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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Türk Futboluna Aşırı Haklı Eleştiriler

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'den Türk Futboluna Aşırı Haklı Eleştiriler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 15:10

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskajer, yaptığı açıklamalarla taraflı tarafsız birçok futbol severden destek görüyor. Sempatik kişiliği ve dobra açıklamalarıyla bilinen Norveçli teknik direktör bu kez Türk futbolundaki sorunlara değindi. Solskjaer'e sosyal medyadan da destek geldi.

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Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer gündemle ilgili TRT SPOR'a açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer gündemle ilgili TRT SPOR'a açıklamalar yaptı.

Sezon öncesi kampta takıma ve sezona dair pozitif yorumlarıyla dikkat çeken Ole Gunnar Solskjaer, Türk futbolundaki rahatsızlıklarıysa birçok futbol severin ortak derdiydi.

Futbolcuların çok fazla yerde yatması ve kayıp giden zaman Solskjaer'in de gündemindeydi.

Futbolcuların çok fazla yerde yatması ve kayıp giden zaman Solskjaer'in de gündemindeydi.

Solskjaer yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de futbolcular, çok fazla yere yatıyor. Bu yüzden maçlar maksimum 45 dakika oynanıyor. Aslında benim bildiğim normalde maçların 60 dakika civarında oynanması lazım. Türkiye'de bu konuda sürpriz yaşadım.'' dedi.

Solskjaer'in yorumlarına sosyal medyadan destek geldi.

Solskjaer'in yorumlarına sosyal medyadan destek geldi.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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