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Beşiktaş'ın Orkun Kökçü Transferine Serdar Ali Çelikler'den Maliyet Yorumu Geldi

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü Transferine Serdar Ali Çelikler'den Maliyet Yorumu Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 14:15

Beşiktaş büyük bir gövde gösterisi ile Orkun Kökçü transferini duyurdu. Tüpraş Stadyumu'ndaki imza töreni ses getirirken açıklanan maliyetler de kamuoyunda geniş yer buldu. Orkun Kökçü'nün maliyeti ile ilgili bir yorum da gazeteci Serdar Ali Çelikler'den geldi.

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Bir hayal gerçek oldu ve Orkun Kökçü geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a imza attı. Milli oyuncunun maliyeti de açıklandı.

Bir hayal gerçek oldu ve Orkun Kökçü geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a imza attı. Milli oyuncunun maliyeti de açıklandı.

Açıklamaya göre, bu sezon için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Ancak sözleşmede yer alan belirli şartların yerine gelmesi halinde transfer kalıcı hale gelecek.

Beşiktaş, milli futbolcunun bonservisini alması durumunda toplam 25 milyon euroyu, 2030 yılına kadar taksitlerle ödeyecek.

Orkun Kökçü’nün bonservisi alınırsa, siyah-beyazlılarla 2030’a kadar sürecek bir sözleşme imzalanacak. 23 yaşındaki orta saha, bu durumda yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Orkun'un maliyetinin açıklanmasının ardından yeni bir tartışma başladı. Sosyal medyadaki tartışmalara Serdar Ali Çelikler de katıldı.

Orkun'un maliyetinin açıklanmasının ardından yeni bir tartışma başladı. Sosyal medyadaki tartışmalara Serdar Ali Çelikler de katıldı.

Bazıları Benfica'daki kazancını karşılaştırırken bir kesim de bu seviyede bir futbolcunun Süper Lig'de alacağı paranın normal olduğunu dile getirdi. Serdar Ali Çelikler de iki tarafın da karşılıklı jestler yaptığını dile getirdi.

Serdar Ali Çelikler, maliyetine değindiği transferle ilgili "Beşiktaş da Orkun'a babalık yaptık" açıklaması yaptı.

Serdar Ali Çelikler, maliyetine değindiği transferle ilgili "Beşiktaş da Orkun'a babalık yaptık" açıklaması yaptı.

Serdar Ali Çelikler açıklamasında, 'Beş milyon Euro'yu da başkası vermez. O Beşiktaşlılık yaptı, Beşiktaş da babalık yaptı. Liverpool, 5 milyon Euro verir miydi? Vermez. Orkun birçok takımı reddetti, Benfica konusunda çok diretti. 30 milyon Euro Benfica, 5 milyon Euro kendisi... 12.5 milyon Euro yıllık maliyeti var. Sadece Orkun, Beşiktaşlılık yapmadı. Serdal Bey de üzerine düşeni yaptı.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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