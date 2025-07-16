Beşiktaş'ın Orkun Kökçü Transferine Serdar Ali Çelikler'den Maliyet Yorumu Geldi

Açıklamaya göre, bu sezon için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Ancak sözleşmede yer alan belirli şartların yerine gelmesi halinde transfer kalıcı hale gelecek.

Beşiktaş, milli futbolcunun bonservisini alması durumunda toplam 25 milyon euroyu, 2030 yılına kadar taksitlerle ödeyecek.

Orkun Kökçü’nün bonservisi alınırsa, siyah-beyazlılarla 2030’a kadar sürecek bir sözleşme imzalanacak. 23 yaşındaki orta saha, bu durumda yıllık 5 milyon euro kazanacak.