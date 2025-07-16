Beşiktaş'ın Orkun Kökçü Transferine Serdar Ali Çelikler'den Maliyet Yorumu Geldi
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Bir hayal gerçek oldu ve Orkun Kökçü geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a imza attı. Milli oyuncunun maliyeti de açıklandı.
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Orkun'un maliyetinin açıklanmasının ardından yeni bir tartışma başladı. Sosyal medyadaki tartışmalara Serdar Ali Çelikler de katıldı.
Serdar Ali Çelikler, maliyetine değindiği transferle ilgili "Beşiktaş da Orkun'a babalık yaptık" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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