Türkiye, Almanya ve Arjantin, Can Armando Güner İçin Rekabete Girdi

Türkiye ile Almanya, gurbetçi futbolcular konusunda bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere. Daha önce Hakan Çalhanoğlu, Mesut Özil ve Nuri Şahin gibi isimler üzerinden sıkça gündeme gelen 'milli tercih rekabeti', bu kez genç yetenek Can Armando Güner üzerinden alevleniyor. Her iki ülke federasyonunun da radarında olan 17 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında vereceği kararla iki tarafın da dikkatini üzerine çekmiş durumda.