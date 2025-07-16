onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye, Almanya ve Arjantin, Can Armando Güner İçin Rekabete Girdi

Türkiye, Almanya ve Arjantin, Can Armando Güner İçin Rekabete Girdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 13:16

Türkiye ile Almanya, gurbetçi futbolcular konusunda bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere. Daha önce Hakan Çalhanoğlu, Mesut Özil ve Nuri Şahin gibi isimler üzerinden sıkça gündeme gelen 'milli tercih rekabeti', bu kez genç yetenek Can Armando Güner üzerinden alevleniyor. Her iki ülke federasyonunun da radarında olan 17 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında vereceği kararla iki tarafın da dikkatini üzerine çekmiş durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Almanya, Hollanda gibi ülkelerle Türkiye sık sık gurbetçi futbolcular için karşı karşıya geliyor.

Almanya, Hollanda gibi ülkelerle Türkiye sık sık gurbetçi futbolcular için karşı karşıya geliyor.

Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle Türkiye, gurbetçi futbolcular konusunda sık sık karşı karşıya geliyor. Avrupa’da yetişen Türk kökenli oyuncuların millî takım tercihleri zaman zaman tartışma yaratıyor. Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Kerem Demirbay gibi isimler Almanya’yı seçerken; Oğuzhan Özyakup, Salih ÖzcanNuri ŞahinYunus Mallı gibi oyuncular Türkiye forması giymeyi tercih etti. Bu tablo, iki taraf arasındaki sessiz rekabeti her dönem gündemde tutuyor.

Can Armando Güner ise yeni rekabet konusu isim...

Üç ülkeden de teklif alan oyuncu için Arjantin sürprizi de var.

Üç ülkeden de teklif alan oyuncu için Arjantin sürprizi de var.

ESPN'in haberine göre Almanya doğumlu Can Armando Güner’in babasının Türk, annesinin Alman, büyükannesinin ise Arjantin kökenli olduğu belirtildi.

Genç yetenek, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken, Türkiye ve Arjantin'den de milli takım daveti aldığı bildirildi. Henüz kararını vermeyen oyuncu, üç ülkenin de radarında yer alıyor.

Mönchengladbach ile sözleşmesi devam ediyor.

Mönchengladbach ile sözleşmesi devam ediyor.

Adı zaman zaman Türkiye'den takımlarla da anılan Can Armando, Mönchengladbach altyapısında yetişti. Sağ kanatta oynayan oyuncunun Alman ekibiyle bir yıl daha kontratı bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
İbrahim Kaya

Bence Almanya'yı seçmeli kupa şansı daha yüksek.

Teke tek

Şimdi Germanya'da kurulu düzeni yoksa gelsin burada Eur ile maaş alsın, sonra yatırım yapsın, krallar gibi yaşasın ve kariyeri başlamadan bitsin. Ya da -ki A... Devamını Gör