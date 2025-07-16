Türkiye, Almanya ve Arjantin, Can Armando Güner İçin Rekabete Girdi
Türkiye ile Almanya, gurbetçi futbolcular konusunda bir kez daha karşı karşıya gelmek üzere. Daha önce Hakan Çalhanoğlu, Mesut Özil ve Nuri Şahin gibi isimler üzerinden sıkça gündeme gelen 'milli tercih rekabeti', bu kez genç yetenek Can Armando Güner üzerinden alevleniyor. Her iki ülke federasyonunun da radarında olan 17 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında vereceği kararla iki tarafın da dikkatini üzerine çekmiş durumda.
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Almanya, Hollanda gibi ülkelerle Türkiye sık sık gurbetçi futbolcular için karşı karşıya geliyor.
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Üç ülkeden de teklif alan oyuncu için Arjantin sürprizi de var.
Mönchengladbach ile sözleşmesi devam ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bence Almanya'yı seçmeli kupa şansı daha yüksek.
Şimdi Germanya'da kurulu düzeni yoksa gelsin burada Eur ile maaş alsın, sonra yatırım yapsın, krallar gibi yaşasın ve kariyeri başlamadan bitsin. Ya da -ki A... Devamını Gör