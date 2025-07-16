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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 16 Temmuz Çarşamba

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 16 Temmuz Çarşamba

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 19:03

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferde gündem yoğun. Atılan imzaların yanı sıra yeni hedefler peşinde olan üç büyükler birçok isim için nabız yoklamaya başladı.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, Yann Sommer'e teklif yapmaya hazırlanıyor. (Sport Mediaset)

Ederson Napoli'yi reddetti. Galatasaray'a gelmek istiyor! (Yağız Sabuncuoğlu)

Hakan Çalhanoğlu'nun gündemi değişmeye başladı. Şu an Inter'e odaklanmış durumda. (La Gazzetta)

Galatasaray, Sacha Boey'u yüksek maaşla ikna etmeyi planlıyor. (Akşam)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe, Skriniar ile anlaşmaya vardı. (Yağız Sabuncuoğlu)

Fenerbahçe, Aston Villa'dan kadrosuna katmak istediği Leon Bailey'in 3 M € maaş talebini ödemeye hazır. (Sözcü)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

Kyle Walker-Peters, 3 gün içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a 3 yıllık imzayı atacak. (Furkan Yıldız)

İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor. (Sözcü)

Jadon Sancho, Türk takımlarından 15 M € maaş istedi. Beşiktaş, bu parayı vermek istemiyor. (Yağız Sabuncuoğlu)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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