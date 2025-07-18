Galatasaray Fernando Muslera’nın Yerine Manchester City’den Ederson’a Resmi Teklif Yaptı
Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, Manchester City’nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson ile ilgileniyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sarı kırmızılı kulüp, Ederson’a resmi teklif yaptı.
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Birinci kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray Brezilyalı file bekçisi Ederson ile teması kurdu.
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Galatasaray atağa geçti, Ederson için Manchester City’e resmi teklif yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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