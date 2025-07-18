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Galatasaray Fernando Muslera’nın Yerine Manchester City’den Ederson’a Resmi Teklif Yaptı

Galatasaray Fernando Muslera’nın Yerine Manchester City’den Ederson’a Resmi Teklif Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 11:08

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray, Manchester City’nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson ile ilgileniyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; sarı kırmızılı kulüp, Ederson’a resmi teklif yaptı.

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Birinci kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray Brezilyalı file bekçisi Ederson ile teması kurdu.

Birinci kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray Brezilyalı file bekçisi Ederson ile teması kurdu.

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da rota Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'a çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde Ederson’un İtalyan ekibi Napoli’nin teklifini reddettiği, Galatasaray’a etmeye sıcak baktığı haberleri yapılmıştı.

Galatasaray atağa geçti, Ederson için Manchester City’e resmi teklif yaptı.

Galatasaray atağa geçti, Ederson için Manchester City’e resmi teklif yaptı.

Oyuncunun Türkiye’de oynamaya sıcak baktığının öğrenilmesinden ardından sarı kırmızılılar ilk teması kurdu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray, Ederson’un transferi için Premier Lig takımlarından Manchester City’e resmi teklifini yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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