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Beşiktaş’ın Rakibi Netleşti: Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a Rakip Oldu

Beşiktaş’ın Rakibi Netleşti: Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’a Rakip Oldu

UEFA Arda Turan Beşiktaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2025 - 21:07

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi netleşti. Siyah beyazlı ekip, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yürüttüğü Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Shakhtar Donetsk oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Shakhtar Donetsk oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk rakibini eleyerek Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki rakibi oldu. 

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, 1. eleme turu rövanşında Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibiyle 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 6-0 kazanan Ukrayna ekibi Beşiktaş'ın rakibi oldu. 

Beşiktaş'ın grup aşamasına ulaşabilmek için 3 eleme turunu geçmesi gerekecek.

Eşleşmede ilk maç 24 Temmuz günü oynanacak. Rövanş ise 31 Temmuz'da oynanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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