VAR'da Tartışmalı Kararlardan Bazıları Değişiyor: İkinci Sarı Karta VAR Müdahalesi Geliyor

Yıllardır futbol içinde olmasına rağmen VAR bazı çevrelerce halen kabullenilmiş değil. Sistem de şikayetleri dinleyerek zaman zaman iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu VAR ve penaltıyla ilgili kritik kural değişikliklerine gitmek için düğmeye bastı.

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