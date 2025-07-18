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VAR'da Tartışmalı Kararlardan Bazıları Değişiyor: İkinci Sarı Karta VAR Müdahalesi Geliyor

VAR'da Tartışmalı Kararlardan Bazıları Değişiyor: İkinci Sarı Karta VAR Müdahalesi Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 18:42

Yıllardır futbol içinde olmasına rağmen VAR bazı çevrelerce halen kabullenilmiş değil. Sistem de şikayetleri dinleyerek zaman zaman iyileştirmeler yapmaya çalışıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu VAR ve penaltıyla ilgili kritik kural değişikliklerine gitmek için düğmeye bastı. 

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IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) başta VAR olmak üzere üç kritik konuda kural değişikliğine gidiyor.

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) başta VAR olmak üzere üç kritik konuda kural değişikliğine gidiyor.

IFAB'ın değiştirmek istediği kurallardan ikisi VAR'ın alanıyla ilgili. Korner ve kart kararları konusuna müdahil olacak olan VAR, birçok tartışmanın da önüne geçmeye hazırlanıyor.

Artık hakemler ikinci sarı kart için de VAR 'a çağırılabilecek.

Artık hakemler ikinci sarı kart için de VAR 'a çağırılabilecek.

Yeni düzenlemeye göre, hakemlerin verdiği bazı kararlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi daha aktif rol oynayacak. Özellikle yanlış köşe vuruşu kararlarında VAR devreye girerek hatanın düzeltilmesini sağlayabilecek. 

Ayrıca, ikinci sarı kartlarda da VAR uygulaması genişletildi; eğer verilen kararın hatalı olduğu tespit edilirse, hakeme uyarı yapılarak kararın gözden geçirilmesi sağlanacak.

Penaltıda ise çok beklenen bir kural hayata geçecek.

Penaltıda ise çok beklenen bir kural hayata geçecek.

Yeni kurala göre, penaltı atışlarında oyuncunun şutu kaleciden ya da direkten dönerse, oyun artık devam etmeyecek. Bu durumda, hakem oyunu durduracak ve top, kale vuruşu ile rakip takıma verilecek. Bu değişiklik, penaltı sonrası oluşabilecek karambollerin ve tartışmalı pozisyonların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kuralları ilk olarak Dünya Kupası'nda görebiliriz.

Kuralları ilk olarak Dünya Kupası'nda görebiliriz.

IFAB’ın kasım ayında yapacağı toplantıda bu değişiklikler gündeme alınacak. Eğer toplantıdan onay çıkarsa, konu genel kurulda oylamaya sunulacak. Oylamanın da olumlu sonuçlanması halinde, yeni kurallar 1 Haziran 2026’dan itibaren geçerli olacak ve ilk olarak 2026 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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