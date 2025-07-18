VAR'da Tartışmalı Kararlardan Bazıları Değişiyor: İkinci Sarı Karta VAR Müdahalesi Geliyor
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IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) başta VAR olmak üzere üç kritik konuda kural değişikliğine gidiyor.
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Artık hakemler ikinci sarı kart için de VAR 'a çağırılabilecek.
Penaltıda ise çok beklenen bir kural hayata geçecek.
Kuralları ilk olarak Dünya Kupası'nda görebiliriz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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