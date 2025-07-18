Okullarda İlk Ara Tatil 10 Kasım'da! Sosyal Medyada 10 Kasım Tepkilerinin Ardından MEB'den Açıklama

Tepkiler üzerine MEB'den yapılan açıklamada Atatürk'ü anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi. Bu yazının ise 81 il valiliğine gönderildiğini belirten MEB'in açıklaması şöyle:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca '10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği'ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir.

Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır.

Her eğitim öğretim yılına ilişkin yıllık çalışma takvimi yalnızca pedagojik gerekçelerle değil; aynı zamanda yasal zorunluluklar, resmî ve dinî bayramlar, hafta sonları, ortak sınavlar, merkezî sınav tarihleri, öğretmen eğitim süreçleri, ara tatiller ve müfredat dengesi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.'