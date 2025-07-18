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Okullarda İlk Ara Tatil 10 Kasım'da! Sosyal Medyada 10 Kasım Tepkilerinin Ardından MEB'den Açıklama

Okullarda İlk Ara Tatil 10 Kasım'da! Sosyal Medyada 10 Kasım Tepkilerinin Ardından MEB'den Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 19:56

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. MEB’in takviminde 10 Kasım ayrıntısı dikkat çekti. Yıllık takvimde birinci dönemin ara tatilinin 10 Kasım’da başlatılacağına dair alınan karar sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, bu kararın Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenlerinin önüne geçmek için alındığını iddia etti. MEB’den ise konuya dair açıklama geldi.

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MEB 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimini yayınladı. Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman?

MEB 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimini yayınladı. Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi yayımladı. Takvime göre okullar, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak. Birinci dönem 16 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak-30 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem ise 2 Şubat 2026'da başlayacak.

Ara tatilin 10 Kasım'da başlayacak olması sosyal medyada tepki çekti.

Ara tatilin 10 Kasım'da başlayacak olması sosyal medyada tepki çekti.

MEB’in eğitim takvimin birinci dönem ilk ara tatilin 10 Kasım’da başlayacak olması tepkileri beraberinde getirdi. Kullanıcılar bu kararla 10 Kasım 1938’de hayata gözünü yuman Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için her yıl gerçekleştirilen törenlere gölge düşeceğini savundu.

Tepkilerden bazıları şöyle oldu👇🏻

Tepkilerden bazıları şöyle oldu👇🏻
twitter.com

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca:

“Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı takvimini açıkladı! Birinci dönem ara tatili 10 KASIM günü başlatılıyor. Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, anma törenlerinin yapılacağı gün ‘tatil’ başlatılıyor. Okullarda anma etkinlikleri yapılacağı gün tatil ilan etmek ne demek? Yazıklar olsun!'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu:

'TÜRK GENÇLİĞİNİN ATA’SINI ANMASI ENGELLENEMEZ!

📍Milli Eğitimi, cemaat ve tarikatlara yem eden “Çakma Profesör” Bakan Yusuf Tekin’in, 10 Kasım'ı “ara tatil” ilan etmesi tam bir skandaldır!

📍Bakanlığı Cihannüma Derneği'nin arka bahçesi haline getiren Bakan Tekin bu kararıyla; kafasının arkasındaki “gizli ajandayı” da açığa çıkarmıştır!'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

'Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk'ün adını ağzına almaktan korkanlar, şimdi 10 Kasım'ı çocukların hafızasından silmeye çalışma çabasıyla küçük akıllarıyla iş yapıyor!

Eğitimi yapboz tahtasına çevirip cemaatlerle sözleşmeler imzalayan MEB takvimine göre birinci ara tatil dönemi 10 Kasım'da başlatılıyor!

O örümcek kafalı arsız Yusuf Tekin ve karanlık zihniyeti bilsin ki:

Biz 10 Kasım’da tatil yapmayız, Ata’mızı anarız!

Bu milletin evlatlarına Atatürk’ü anlatmaya da, sevdirmeye de devam edeceğiz!

Bu millet sizin Arapça “maarif”inize değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine inanıyor!

Geldiğiniz gibi gideceksiniz!'

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Söz konusu uygulamaya ve tepkilere MEB'den açıklama geldi. Atatürk'ü anma etkinlikleri 4-10 Kasım arası yapılacak.

Söz konusu uygulamaya ve tepkilere MEB'den açıklama geldi. Atatürk'ü anma etkinlikleri 4-10 Kasım arası yapılacak.

Tepkiler üzerine MEB'den yapılan açıklamada Atatürk'ü anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi. Bu yazının ise 81 il valiliğine gönderildiğini belirten MEB'in açıklaması şöyle:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca '10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği'ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir.

Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır. Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11. haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır.

Her eğitim öğretim yılına ilişkin yıllık çalışma takvimi yalnızca pedagojik gerekçelerle değil; aynı zamanda yasal zorunluluklar, resmî ve dinî bayramlar, hafta sonları, ortak sınavlar, merkezî sınav tarihleri, öğretmen eğitim süreçleri, ara tatiller ve müfredat dengesi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.'

"2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması...

"2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması...

'Diğer yandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında da yer vermek suretiyle kadim medeniyetimizden devraldığımız bütün değerlerimiz ve tarihimize yön veren devlet büyüklerimizin manevi miraslarını öğrencilerimize aktarmak gayretimize rağmen bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı aşikârdır.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması, Bakanlığımıza yönelik sürdürülen iftira ve karalama kampanyasının bir parçası niteliğinde olup, bu durumu milletimizin yüce vicdanına havale ediyoruz.

Mesaisi, yalnızca ve yalnızca 'evlatlarımızın eğitimi ve geleceği' gibi kıymetli bir alan olan Bakanlığımıza yapılan ve nereden bakılırsa bakılsın 'açıkça çarpıtma'nın seviyesiz birer örneği olan bu mesnetsiz iddiaları artık bir saldırı boyutuna taşıyanları kınıyor, bu gündem meşgul edici tutum ve haberlere milletimizce itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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