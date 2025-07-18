Okullarda İlk Ara Tatil 10 Kasım'da! Sosyal Medyada 10 Kasım Tepkilerinin Ardından MEB'den Açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayınladı. MEB’in takviminde 10 Kasım ayrıntısı dikkat çekti. Yıllık takvimde birinci dönemin ara tatilinin 10 Kasım’da başlatılacağına dair alınan karar sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, bu kararın Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenlerinin önüne geçmek için alındığını iddia etti. MEB’den ise konuya dair açıklama geldi.
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MEB 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimini yayınladı. Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman?
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Ara tatilin 10 Kasım'da başlayacak olması sosyal medyada tepki çekti.
Tepkilerden bazıları şöyle oldu👇🏻
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Söz konusu uygulamaya ve tepkilere MEB'den açıklama geldi. Atatürk'ü anma etkinlikleri 4-10 Kasım arası yapılacak.
"2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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