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Tüm Yüzünü Yaptırdığı Söylenen Pelin Karahan Hakkındaki Estetik İddialarına Yanıt Verdi!

Tüm Yüzünü Yaptırdığı Söylenen Pelin Karahan Hakkındaki Estetik İddialarına Yanıt Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 19:45

Bir dönemin “Kavak Yelleri”yle hafızalara kazınan güzel oyuncusu Pelin Karahan, yeniden gündemde… Ancak bu kez ne bir dizi projesi ne de özel hayatıyla değil bambaşka bir konuyla konuşuluyor! Sosyal medyada özellikle yüz gerdirme ve burun estetiği yaptırdığı iddialarıyla konuşulan Karahan, sonunda sessizliğini bozdu. Peki gerçekten bıçak altına mı yattı, yoksa bu değişim sadece yılların eseri mi?

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Ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Pelin Karahan, güzelliği, samimi oyunculuğu ve güçlü duruşuyla Türk televizyon dünyasında kalıcı bir iz bırakmış isimlerden biri.

Ekranların sevilen yüzlerinden biri haline gelen Pelin Karahan, güzelliği, samimi oyunculuğu ve güçlü duruşuyla Türk televizyon dünyasında kalıcı bir iz bırakmış isimlerden biri.

Özellikle 'Kavak Yelleri' dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllere taht kuran Karahan, bu rolüyle genç kuşağın hafızasında özel bir yer edindi. Ardından 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Mihrimah Sultan’a hayat vererek dönem dizilerinde de ne kadar başarılı olabileceğini kanıtladı. Hem dram hem romantik yapımlarda başarıyla yer alan oyuncu, sadece projeleriyle değil, sade yaşamı ve aile hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

Ekranlardan bir süredir uzak olsa da, Pelin Karahan özel hayatına ve çocuklarına odaklanmasıyla adından bahsettiriyordu.

Ekranlardan bir süredir uzak olsa da, Pelin Karahan özel hayatına ve çocuklarına odaklanmasıyla adından bahsettiriyordu.

2014 yılında iş insanı Bedri Güntay’la dünyaevine giren güzel oyuncu, bu mutlu evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Güzelliği, duruşu ve sade yaşamıyla sık sık “örnek anne” olarak da gösterilen Karahan, uzun süredir gözlerden uzak, ailesiyle dolu dolu bir hayat sürüyordu. 

Pelin Karahan’ın son yer aldığı sinema projesi, “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” oldu. Film 24 Ocak 2025’te vizyona girerken, Karahan sosyal medyadaki iddialara verdiği yanıtla yeniden gündeme geldi.

Pelin Karahan konuk olduğu programda hakkındaki estetik iddialarını yalanladı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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