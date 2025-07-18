Ankara'yı Sağanak Vurdu: Art Arda Uyarıların Ardından Başkent'ten Yağış Görüntüleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başkent Ankara sağanak yağışa teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, cadde ve sokaklarda taşmalara neden oldu. Pek çok araç sular arasında sürüklendi. O görüntüler kameralara yansıdı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan ise vatandaşlara uyarı geldi.
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Başkent Ankara’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yağışa dair uyarıda bulundu:
Ankara'dan yağış görüntüleri kameralara böyle yansıdı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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