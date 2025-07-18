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Ankara'yı Sağanak Vurdu: Art Arda Uyarıların Ardından Başkent'ten Yağış Görüntüleri

Ankara'yı Sağanak Vurdu: Art Arda Uyarıların Ardından Başkent'ten Yağış Görüntüleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 21:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından başkent Ankara sağanak yağışa teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, cadde ve sokaklarda taşmalara neden oldu. Pek çok araç sular arasında sürüklendi. O görüntüler kameralara yansıdı. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan ise vatandaşlara uyarı geldi.

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Başkent Ankara’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Başkent Ankara’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Ankara’da dün başlayan sağanak yağış bugün de devam etti. Yağış nedeniyle bazı alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu. Trafikte sürücüler ise su birikintileri yüzünden güçlükle ilerledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yağış nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Bir istinat duvarının yağış etkisiyle çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yağışa dair uyarıda bulundu:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yağışa dair uyarıda bulundu:
twitter.com

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum.

Ekiplerimiz olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir.'

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin ise 'Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız' dedi.

Ankara'dan yağış görüntüleri kameralara böyle yansıdı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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