Ankara'yı Sağanak Vurdu: Art Arda Uyarıların Ardından Başkent'ten Yağış Görüntüleri

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tüm hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum.

Ekiplerimiz olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir.'

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin ise 'Şu anda çok ciddi bir sıkıntı yok. Bir iki alt geçitte su dolması var. Orada ekipler şu anda müdahale ediyorlar. İnşallah ciddi bir kriz olmadan atlatacağız' dedi.