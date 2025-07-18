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Sosyal Medya Fenomeni Çello Mustafa Hayatını Kaybetti

Sosyal Medya Fenomeni Çello Mustafa Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 19:23

Sosyal medyada ‘Çello Mustafa’ lakabıyla tanınan ve kendine has üslubuyla kısa sürede takipçi kitlesini genişleten 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım’dan acı haber geldi. Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

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20 yaşındaki Çello Mustafa, yaşam mücadelesini kaybetti.

20 yaşındaki Çello Mustafa, yaşam mücadelesini kaybetti.

Sosyal medyada “Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var” sözleriyle tanınan Çello Mustafa geçen hafta Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazası geçirmişti. 

Kaza sonucu başına darbe alan Yıldırım'a beyin kanaması teşhisi konuldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Çello Mustafa'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Anıl Yıldırım’ın cenazesi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Çello Mustafa kimdir?

Mustafa Anıl Yıldırım, sosyal medyada 'Çello Mustafa' lakabıyla tanınıyordu. Mersin'de yaşayan 20 yaşındaki fenomen 'Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var' ifadeleriyle çektiği videoyla tanındı.

Çello Mustafa'nın tanınmasını sağlayan o video şöyleydi👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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