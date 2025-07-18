Sosyal Medya Fenomeni Çello Mustafa Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada “Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var” sözleriyle tanınan Çello Mustafa geçen hafta Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazası geçirmişti.

Kaza sonucu başına darbe alan Yıldırım'a beyin kanaması teşhisi konuldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Çello Mustafa'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.