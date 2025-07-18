Sosyal Medya Fenomeni Çello Mustafa Hayatını Kaybetti
Sosyal medyada ‘Çello Mustafa’ lakabıyla tanınan ve kendine has üslubuyla kısa sürede takipçi kitlesini genişleten 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım’dan acı haber geldi. Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 yaşındaki Çello Mustafa, yaşam mücadelesini kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Çello Mustafa'nın tanınmasını sağlayan o video şöyleydi👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın