Lay's İçeriği Değişiyor! PepsiCo’dan Koladan Sonra Cips Hamlesi

PepsiCo CEO’su Ramon Laguarta, Lay’s markasını gerçek gıda algısıyla konumlandırmak istediklerini belirterek “En basit ve en doğal atıştırmalık ne olabilir diye düşünürseniz cevap patates cipsidir: patates, yağ ve biraz tuz. Hiçbir yapay katkı içermez” dedi.

PepsiCo, kanola ve soya yağı yerine avokado ve zeytinyağı kullanımını genişleteceğini bildirdi.

Öte yandan PepsiCo CEO’su sıvı protein üretimine geçeceklerini ve protein içeriği yüksek ürünleri üreteceklerini de sözlerine ekledi.