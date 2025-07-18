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Lay's İçeriği Değişiyor! PepsiCo’dan Koladan Sonra Cips Hamlesi

Lay's İçeriği Değişiyor! PepsiCo’dan Koladan Sonra Cips Hamlesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 18:12

PepsiCo'nun Frito-Lay şirketinin sahibi olduğu ünlü cips markası Lay’s için şirket yeni hamlede bulundu. ABD’de artan sağlık baskısının ardından PepsiCo, Lay's’in içeriğini ve tarifini değiştirme kararı aldı. PepsiCo, Lay’s ve Tostitos marka cipslerin yapay aroma ve boya içermeyen yeni tariflerle üreterek piyasa süreceğini açıkladı. 

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Cips her ne kadar vazgeçilmez abur cuburlardan biri olsa da sağlığa zararı bir o kadar fazla.

Cips her ne kadar vazgeçilmez abur cuburlardan biri olsa da sağlığa zararı bir o kadar fazla.

Trans yağa ve yüksek kaloriye sahip olması; vitamin ve minareleri neredeyse yok denilecek kadar az içermesiyle cips tehlikeli atıştırmalıkların başında geliyor. Sağlığa zarar fazla olsa da pek çok kişinin vazgeçilmez abur cuburlarından biri. Cips denilince akla hiç şüphesiz Lay’s geliyordur. Ancak ABD’de vatandaşların artan sağlık baskısının etkisiyle Lay’s içeriğinde değişiklik gerçekleştirilecek. Markaya sahip olan PepsiCo, yeni tariflerle üretime başlanacağını açıkladı.

Kanola ve soya yağı yerine avokado ve zeytinyağı kullanımı artacak.

Kanola ve soya yağı yerine avokado ve zeytinyağı kullanımı artacak.

PepsiCo CEO’su Ramon Laguarta, Lay’s markasını gerçek gıda algısıyla konumlandırmak istediklerini belirterek “En basit ve en doğal atıştırmalık ne olabilir diye düşünürseniz cevap patates cipsidir: patates, yağ ve biraz tuz. Hiçbir yapay katkı içermez” dedi.

PepsiCo, kanola ve soya yağı yerine avokado ve zeytinyağı kullanımını genişleteceğini bildirdi. 

Öte yandan PepsiCo CEO’su sıvı protein üretimine geçeceklerini ve protein içeriği yüksek ürünleri üreteceklerini de sözlerine ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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futboltopu20

listedeki çoğu çeşit türkiyede satılmıyor zaten

futboltopu20

eski tat yok 2000'li yıllarda tadı bir başkaydı