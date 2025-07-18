Lay's İçeriği Değişiyor! PepsiCo’dan Koladan Sonra Cips Hamlesi
PepsiCo'nun Frito-Lay şirketinin sahibi olduğu ünlü cips markası Lay’s için şirket yeni hamlede bulundu. ABD’de artan sağlık baskısının ardından PepsiCo, Lay's’in içeriğini ve tarifini değiştirme kararı aldı. PepsiCo, Lay’s ve Tostitos marka cipslerin yapay aroma ve boya içermeyen yeni tariflerle üreterek piyasa süreceğini açıkladı.
Cips her ne kadar vazgeçilmez abur cuburlardan biri olsa da sağlığa zararı bir o kadar fazla.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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listedeki çoğu çeşit türkiyede satılmıyor zaten
eski tat yok 2000'li yıllarda tadı bir başkaydı