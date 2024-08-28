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Hem Lezzetli Hem Sağlıklı Bir Ürün Olan Ton Balığı Hakkında Bilmeniz Gereken 8 Bilgi

Hem Lezzetli Hem Sağlıklı Bir Ürün Olan Ton Balığı Hakkında Bilmeniz Gereken 8 Bilgi

Dardanel
Dardanel - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 17:44

Ton balığı, hem lezzet hem de sağlık açısından sunduğu faydalar sayesinde sofralarımızda önemli bir yere sahip. Hint ve Atlantik Okyanusu'nun tertemiz sularından doğal avcılık yöntemleriyle elde edilen ton balıkları, beslenme konusunda sağlıklı bir seçenek sunar.

Bu içerikte, ton balığı hakkında bilmeniz gereken 8 önemli bilgiyi sizinle paylaşacağız.

1. Ton balığı lezzet ve besin değeri açısından zengin ve sağlıklıdır.

1. Ton balığı lezzet ve besin değeri açısından zengin ve sağlıklıdır.

1 kutu (140 gr) zeytinyağlı ton balığında 101 mg Omega-3 ve 21.3 g protein bulunur, bu oran günlük protein ihtiyacının %43’ünü karşılar.

2. Sadece doğal avcılık ile yakalanan Dardanel ton balıkları, Hint ve Atlantik Okyanusu’nun tertemiz sularından sofralarımıza gelir.

2. Sadece doğal avcılık ile yakalanan Dardanel ton balıkları, Hint ve Atlantik Okyanusu’nun tertemiz sularından sofralarımıza gelir.

Dardanel ton balıklarının tamamı okyanus balığı olup %100 doğaldır.

3. Dardanel ton balıkları okyanusların genç balıklarından elde edilir.

3. Dardanel ton balıkları okyanusların genç balıklarından elde edilir.

Açık renkli ve çok lezzetli olan Yellowfin ile skipjack cinsi ton balıklarının ağırlığı ortalama 3 ila 7 kg arasındadır.

4. Dardanel, 2017 yılından bu yana da Balığını Sorgula sistemiyle balığın hangi bölgede hangi gemi ile avlandığını ve balığın cinsini tüketicileri ile paylaşıyor.

4. Dardanel, 2017 yılından bu yana da Balığını Sorgula sistemiyle balığın hangi bölgede hangi gemi ile avlandığını ve balığın cinsini tüketicileri ile paylaşıyor.

Dardanel Ton kutularının üzerinde yer alan kodu dardanel.com.tr web sitesindeki “Balığını Sorgula” alanına girerek balığın hangi okyanustan geldiğini görmek mümkün.

5. Türkiye’de kişi başına yıllık ton balığı tüketimi 310 gramken, Amerika ve Avrupa’da 3.5 kg, Ortadoğu’da ise 2 kg’dır.

5. Türkiye’de kişi başına yıllık ton balığı tüketimi 310 gramken, Amerika ve Avrupa’da 3.5 kg, Ortadoğu’da ise 2 kg’dır.

6. Ton balığında bulunan Omega-3, yüksek protein ve güçlü bir antioksidan olan selenyum bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

6. Ton balığında bulunan Omega-3, yüksek protein ve güçlü bir antioksidan olan selenyum bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

B12 vitamini, D vitamini, demir, magnezyum ve potasyum gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından da zengindir.

Aynı zamanda ton balığı, düşük kalorili bir besindir ve kilo kontrolüne yardımcı olur ve tok tutar.

7. Ton balığı salatalar, sandviçler ve makarnalar dahil olmak üzere çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

7. Ton balığı salatalar, sandviçler ve makarnalar dahil olmak üzere çeşitli yemeklerde kullanılabilir.

Bu da onu birçok tarifte çok yönlü bir içerik haline getirir.

8. Ton balığının en özel yerinden hazırlanan ve içeriğinde soğuk sıkım zeytinyağı kullanılan Dardanel Ton Bonfile, Türkiye’de bir ilk olarak cam kavanozda tüketiciye sunuluyor.

8. Ton balığının en özel yerinden hazırlanan ve içeriğinde soğuk sıkım zeytinyağı kullanılan Dardanel Ton Bonfile, Türkiye’de bir ilk olarak cam kavanozda tüketiciye sunuluyor.

Dardanel ton balıkları avlandıktan sonra -18 derecede dondurulur ve büyük nakliye gemileriyle Çanakkale’ye getirilir.