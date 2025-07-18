Zorunlu Şifre Değiştirme Dönemi Başlıyor! ATM Kullanan Herkes Uyarıyla Karşılaşacak
Kredi ve banka kartı kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Bu artış dolandırıcıları da harekete geçiriyor. Bankalar çeşitli güvenlik önlemleri alarak dolandırıcılıkla mücadele ederken ATM’lerde yeni uygulama hayata geçirilecek. Sözcü’de yer alan habere göre ATM kullanımında da aynı mobil bankacılık uygulamalarında olduğu gibi 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu olacak. Sözcü'de yer alan habere göre ATM kullananlar şifresi 6 aydan eski olduğu takdirde şifresini değiştirmesi için uyarıyla karşılaşacak.
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Mobil bankacılık uygulamalarında 6 ayda bir şifre değiştirme zorunluluğu dolandırıcılığa karşı uygulanan bir yöntem.
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ATM’lerde zorunlu şifre değiştirme dönemi başlıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Koyacak şifre bulamayıp artık saçma sapan şeyler koymaktan bıktım
😡😡😡😡
yahu hayatım şifre içerisinde geçiyor bari şunu ellemeseydiniz ya