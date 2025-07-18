Zorunlu Şifre Değiştirme Dönemi Başlıyor! ATM Kullanan Herkes Uyarıyla Karşılaşacak

Kredi ve banka kartlarının kullanımı her yıl artış gösteriyor. Bu durum da dolandırıcıların geleneksel yöntemler yerine mobil uygulamalara yönelmesine sebep oluyor.

Banka kaynaklı mağduriyetlerin büyük bir kısmı internet bankacılığı ve mobil şube aracılığıyla gerçekleşirken, bu tür olayların önüne geçmek için bankalar, kullanıcıların dijital şifrelerini en geç 6 ayda bir yenilemesini zorunlu kılıyor. Ayrıca, belirlenen yeni şifrelerin, son üç kullanılan parola ile aynı olmaması şart koşuluyor.