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Zorunlu Şifre Değiştirme Dönemi Başlıyor! ATM Kullanan Herkes Uyarıyla Karşılaşacak

Zorunlu Şifre Değiştirme Dönemi Başlıyor! ATM Kullanan Herkes Uyarıyla Karşılaşacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 17:37

Kredi ve banka kartı kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Bu artış dolandırıcıları da harekete geçiriyor. Bankalar çeşitli güvenlik önlemleri alarak dolandırıcılıkla mücadele ederken ATM’lerde yeni uygulama hayata geçirilecek. Sözcü’de yer alan habere göre ATM kullanımında da aynı mobil bankacılık uygulamalarında olduğu gibi 6 ayda bir şifre değiştirme zorunlu olacak. Sözcü'de yer alan habere göre ATM kullananlar şifresi 6 aydan eski olduğu takdirde şifresini değiştirmesi için uyarıyla karşılaşacak.

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Mobil bankacılık uygulamalarında 6 ayda bir şifre değiştirme zorunluluğu dolandırıcılığa karşı uygulanan bir yöntem.

Mobil bankacılık uygulamalarında 6 ayda bir şifre değiştirme zorunluluğu dolandırıcılığa karşı uygulanan bir yöntem.

Kredi ve banka kartlarının kullanımı her yıl artış gösteriyor. Bu durum da dolandırıcıların geleneksel yöntemler yerine mobil uygulamalara yönelmesine sebep oluyor.

Banka kaynaklı mağduriyetlerin büyük bir kısmı internet bankacılığı ve mobil şube aracılığıyla gerçekleşirken, bu tür olayların önüne geçmek için bankalar, kullanıcıların dijital şifrelerini en geç 6 ayda bir yenilemesini zorunlu kılıyor. Ayrıca, belirlenen yeni şifrelerin, son üç kullanılan parola ile aynı olmaması şart koşuluyor.

ATM’lerde zorunlu şifre değiştirme dönemi başlıyor.

ATM’lerde zorunlu şifre değiştirme dönemi başlıyor.

Sözcü’de yar alan habere göre mobil bankacılık uygulamalarında karşımıza çıkan 6 ayda bir şifre yenileme uyarısı ATM’lerde de kullanılacak. BDDK tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Sözcü’de yer alan bilgilere göre sektör yetkilileri birçok banka güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bu yeniliği önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelindeki 81 ilde uygulamaya başlayacak.

Uzun süredir kart şifresini değiştirmemiş olan kullanıcılar, ATM’ye kartlarını taktıklarında, mevcut şifreleriyle işlem yapmaya çalıştıklarında yeni şifre belirlemeleri için özel bir ekrana yönlendirilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Deniz

Koyacak şifre bulamayıp artık saçma sapan şeyler koymaktan bıktım

futboltopu20

😡😡😡😡

ipimle kuşağım

yahu hayatım şifre içerisinde geçiyor bari şunu ellemeseydiniz ya