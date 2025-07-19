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Gecenin 4'ünde Meclis Birbirine Girdi: TBMM'de Gergin Anlar Vekil Kamerasında!

Gecenin 4'ünde Meclis Birbirine Girdi: TBMM'de Gergin Anlar Vekil Kamerasında!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 09:45

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TBMM Genel Kurulu’nda sabaha karşı muhalefet vekilleri zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açacak yasanın görüşmeleri sırasında protesto gerçekleştirdi. Protesto gerçekleştirilirken AKP’li vekiller ve muhalif vekiller arasında tansiyon yükseldi. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, AKP’li vekillerin üzerine yürüdüğünü ileri sürerek o anları X hesabından paylaştı.

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O anları buradan izleyebilirsiniz:

Söz konusu videoyu DEM Parti Milletvekilli Perihan Koca paylaştı.

Söz konusu videoyu DEM Parti Milletvekilli Perihan Koca paylaştı.
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Vekil Koca, o paylaşımı şu sözlerle gerçekleştirdi:

'TBMM’deki maden yasasına karşı direnişimizi AKP’li vekiller zorbalıkla bastırmaya çalıştı.

Önce AKP’li kadın vekiller ardından da erkek vekilleri fiziki saldırıda bulunmak için üzerime işte böyle yürüdüler.

Videoyu sonuna kadar izleyin, işte AKP’nin şirket CEO’su kılıklı patron vekillerinin zorbalıkla yasa geçirme şekli bu.

Yağma ve soygun için hevesleri, halk düşmanlıkları sökmeyecek!

AKP yasanı al başına çal!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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