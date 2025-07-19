Gecenin 4'ünde Meclis Birbirine Girdi: TBMM'de Gergin Anlar Vekil Kamerasında!

TBMM Genel Kurulu’nda sabaha karşı muhalefet vekilleri zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açacak yasanın görüşmeleri sırasında protesto gerçekleştirdi. Protesto gerçekleştirilirken AKP’li vekiller ve muhalif vekiller arasında tansiyon yükseldi. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, AKP’li vekillerin üzerine yürüdüğünü ileri sürerek o anları X hesabından paylaştı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Söz konusu videoyu DEM Parti Milletvekilli Perihan Koca paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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