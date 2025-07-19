Gecenin 4'ünde Meclis Birbirine Girdi: TBMM'de Gergin Anlar Vekil Kamerasında!

Vekil Koca, o paylaşımı şu sözlerle gerçekleştirdi:

'TBMM’deki maden yasasına karşı direnişimizi AKP’li vekiller zorbalıkla bastırmaya çalıştı.

Önce AKP’li kadın vekiller ardından da erkek vekilleri fiziki saldırıda bulunmak için üzerime işte böyle yürüdüler.

Videoyu sonuna kadar izleyin, işte AKP’nin şirket CEO’su kılıklı patron vekillerinin zorbalıkla yasa geçirme şekli bu.

Yağma ve soygun için hevesleri, halk düşmanlıkları sökmeyecek!

AKP yasanı al başına çal!'