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15 Yılda Şok Edici Değişim: 2010'daki Otomobil Fiyatı ile 2025 Scooter Fiyatı Gündem Oldu

15 Yılda Şok Edici Değişim: 2010'daki Otomobil Fiyatı ile 2025 Scooter Fiyatı Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 23:07

Fiyatlar aldı başını gitti. Birkaç sene önce almayı hayal ettiğimiz pek çok şey şimdi birçoğumuz için ulaşılması imkansız hale geldi. Vatandaşın alım gücü her geçen düşerken sosyal medyada yapılan karşılaştırma herkesi derin düşüncelere daldırdı. 2010'daki bir otomobil fiyatıyla günümüzde sadece scooter alınabiliyor. O paylaşıma ise kullanıcılar 'Nereden nereye' diyerek yorumlarını, görüşlerini dile getirdi.

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O paylaşım böyleydi👇🏻

O paylaşım böyleydi👇🏻
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X'te '@ZamHaberAjans' isimli hesap 2010'da satılan otomobille 2025'te satılan scooterın karşılaştırmasını paylaştı. 2010 yılında bir otomobil 31 bin 180 TL iken günümüzde satılan bir scooter fiyatı ise 33 bin 148 TL olarak görüldü.

Paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu👇🏻

Paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu👇🏻
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'2010 yılında asgari ücret 577 TL'ydi; yani görseldeki 31 bin 180 TL yaklaşık 54 asgari ücrete yakın bir fiyata tekabül ediyordu.

Günümüzde 54 asgari ücret, 1 milyon 194 bin 458 TL...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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