15 Yılda Şok Edici Değişim: 2010'daki Otomobil Fiyatı ile 2025 Scooter Fiyatı Gündem Oldu
Fiyatlar aldı başını gitti. Birkaç sene önce almayı hayal ettiğimiz pek çok şey şimdi birçoğumuz için ulaşılması imkansız hale geldi. Vatandaşın alım gücü her geçen düşerken sosyal medyada yapılan karşılaştırma herkesi derin düşüncelere daldırdı. 2010'daki bir otomobil fiyatıyla günümüzde sadece scooter alınabiliyor. O paylaşıma ise kullanıcılar 'Nereden nereye' diyerek yorumlarını, görüşlerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O paylaşım böyleydi👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşıma gelen yorumlardan birkaçı şöyle oldu👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın