15 Yılda Şok Edici Değişim: 2010'daki Otomobil Fiyatı ile 2025 Scooter Fiyatı Gündem Oldu

Fiyatlar aldı başını gitti. Birkaç sene önce almayı hayal ettiğimiz pek çok şey şimdi birçoğumuz için ulaşılması imkansız hale geldi. Vatandaşın alım gücü her geçen düşerken sosyal medyada yapılan karşılaştırma herkesi derin düşüncelere daldırdı. 2010'daki bir otomobil fiyatıyla günümüzde sadece scooter alınabiliyor. O paylaşıma ise kullanıcılar 'Nereden nereye' diyerek yorumlarını, görüşlerini dile getirdi.