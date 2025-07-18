Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in İmam Nikahı Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı
Stil yarışmasıyla hayatımıza giren ve kendine has üslubuyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Nihal Candan 21 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dolandırıcılık iddiasıyla girdiği cezaevinden 'anoreksiya nervoza' teşhisi nedeniyle tahliye edilen Candan'ın hastalığı, tedaviyi uzun süre reddetmesi nedeniyle ilerledi. 21 Haziran'da tedavi gördüğü yoğun bakımda kalbi iki kez duran Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan'ın ölümünün ardından boşanma aşamasında olduğu ve vefasızlıkla suçlanan eşi Faruk Çiçek ise epey gündem olmuştu. Candan ailesi Nihal'in ölümünden Faruk Çiçek'i sorumlu tutarken ortaya yeni bir görüntü çıktı. YouTube'da 'Bak Burası Çok Önemli' isimli hesap Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in imam nikahı görüntülerini paylaştı. Videoda Nihal Candan'ın Faruk Çiçek'ten 500 bin pound mehir istediği görüldü.
Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.
Candan ailesi ise kızlarının Faruk Çiçek'in vefasızlığı nedeniyle acı çektiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.
Nihal Candan'ın Faruk Çiçek'le imam nikahı görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
İmam nikahı görüntülerini buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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