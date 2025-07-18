onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in İmam Nikahı Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı

Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in İmam Nikahı Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 00:30

Stil yarışmasıyla hayatımıza giren ve kendine has üslubuyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Nihal Candan 21 Haziran'da yaşamını yitirdi. Dolandırıcılık iddiasıyla girdiği cezaevinden 'anoreksiya nervoza' teşhisi nedeniyle tahliye edilen Candan'ın hastalığı, tedaviyi uzun süre reddetmesi nedeniyle ilerledi. 21 Haziran'da tedavi gördüğü yoğun bakımda kalbi iki kez duran Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Candan'ın ölümünün ardından boşanma aşamasında olduğu ve vefasızlıkla suçlanan eşi Faruk Çiçek ise epey gündem olmuştu. Candan ailesi Nihal'in ölümünden Faruk Çiçek'i sorumlu tutarken ortaya yeni bir görüntü çıktı. YouTube'da 'Bak Burası Çok Önemli' isimli hesap Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in imam nikahı görüntülerini paylaştı. Videoda Nihal Candan'ın Faruk Çiçek'ten 500 bin pound mehir istediği görüldü. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Stil yarışmasıyla ünlenen ve ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nihal Candan, 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama iddiaları nedeniyle kardeşi Bahar Candan ile cezaevinde girdi. Ancak 2024 yılında anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düştü. Haziran ayında hastalığının ilerlemesi nedeniyle organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan Nihal Candan, 21 Haziran Cumartesi gecesi ise yaşamını yitirdi. 

Nihal’den geriye tahliye olmasının ardından katıldığı yayınlarda “Dramatik şekilde vazgeçtim” sözleri kaldı.

Candan ailesi ise kızlarının Faruk Çiçek'in vefasızlığı nedeniyle acı çektiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.

Candan ailesi ise kızlarının Faruk Çiçek'in vefasızlığı nedeniyle acı çektiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini iddia etmişti.

Nihal Candan'ın cezaevine girdikten sonra 2023 Temmuz ayında Faruk Çiçek isimli bir kişiyle evlendiği ortaya çıkmıştı. Ancak Candan ailesi Faruk Çiçek'in kızları cezaevine girdikten sonra destek göstermediğini ve Nihal'i ziyaret etmediğini iddia etti. Faruk Çiçek'in Nihal Candan cezaevindeyken yurt dışına tatile gittiği ve yeni sevgilisi olduğu da ortaya çıkmıştı. Yakınları ise Nihal Candan hastanede tedavi görürken Faruk Çiçek'e ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını ileri sürerken Çiçek'in son gün yoğun bakımda ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Candan ailesi kızlarının Faruk Çiçek'in vefasızlığı nedeniyle acı çektiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini dile getirmişti. 

Faruk Çiçek ise iddialara 'Yoğun bakımda yanında oldum. Yurt dışında olmama rağmen İstanbul'a dönüp, hastaneye gittim, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim' yanıtını vermişti.

Nihal Candan'ın Faruk Çiçek'le imam nikahı görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

Nihal Candan'ın Faruk Çiçek'le imam nikahı görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.

'Bak Burası Çok Önemli' isimli YouTube kanalı Nihal Çiçek ve Faruk Çiçek'in imam nikahı görüntülerini yayınladı. Nihal Candan’ın Faruk Çiçek’ten 500 bin pound mehir istediği ortaya çıkarken imam nikahını kıyan hocanın “Aranızda anlaşmış olduğunuz 500 bin pound vereceğinize hastalıkta, sağlıkta, hiçbir baskı altında kalmadan Allah’ın huzurunda eş ve zevce olarak kabul ettin mi?” diye sorulduğu duyuluyor.

İmam nikahı görüntülerini buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın