Nihal Candan ve Faruk Çiçek'in İmam Nikahı Görüntüleri İlk Kez Ortaya Çıktı

Nihal Candan'ın cezaevine girdikten sonra 2023 Temmuz ayında Faruk Çiçek isimli bir kişiyle evlendiği ortaya çıkmıştı. Ancak Candan ailesi Faruk Çiçek'in kızları cezaevine girdikten sonra destek göstermediğini ve Nihal'i ziyaret etmediğini iddia etti. Faruk Çiçek'in Nihal Candan cezaevindeyken yurt dışına tatile gittiği ve yeni sevgilisi olduğu da ortaya çıkmıştı. Yakınları ise Nihal Candan hastanede tedavi görürken Faruk Çiçek'e ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını ileri sürerken Çiçek'in son gün yoğun bakımda ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Candan ailesi kızlarının Faruk Çiçek'in vefasızlığı nedeniyle acı çektiğini ve bu nedenle yaşamını yitirdiğini dile getirmişti.

Faruk Çiçek ise iddialara 'Yoğun bakımda yanında oldum. Yurt dışında olmama rağmen İstanbul'a dönüp, hastaneye gittim, helalleştim. İnsanlık görevimi yerine getirdim' yanıtını vermişti.