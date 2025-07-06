Kızı Nihal Candan'ı Kısa Süre Önce Toprağa Veren Umut Candan'dan Şoke Eden Sözler: "Nihal'i Doğurmalı"

Cezaevine girmenin, çok sevdiği eşinden gördüğü vefasızlığın Nihal’i daha da derinden yaraladığını anlattı. “Hiçbir hastane çare olamadı. Nihal kendi iyileşmek istemedi. İntihar etti resmen yavrum” dedi.

Röportajın en çok konuşulan kısmı ise anne Umut Candan’ın “Bahar’ın merhametli, vicdanlı, karakterli, düzgün biri ile evlenip çocuğu olursa Nihal tekrar doğar diye düşünüyorum. En az dört tane doğurmasını istiyorum. Biliyorum Nihal, muhakkak dönüş yapacak bize o şekilde. Zaten Bahar da kabul etti. Bir an evvel görücü usulü ile evlenmesini istiyorum. Helal süt emmiş biri olsun yeter. Bir an önce güzel bir yuva kurup Nihal’i doğurmasını istiyorum. Acısı geçmeyecek ve yeri hiçbir şekilde doldurulmayacak ama hafifleyecek.” sözleri oldu.