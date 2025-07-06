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Kızı Nihal Candan'ı Kısa Süre Önce Toprağa Veren Umut Candan'dan Şoke Eden Sözler: "Nihal'i Doğurmalı"

Kızı Nihal Candan'ı Kısa Süre Önce Toprağa Veren Umut Candan'dan Şoke Eden Sözler: "Nihal'i Doğurmalı"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.07.2025 - 12:12

Nihal Candan’ın trajik ölümü Türkiye’nin gündemine oturmuştu hatırlarsınız. Kızını 21 Haziran’da anoreksiya nedeniyle toprağa veren anne Umut Candan, yaşadığı tarifsiz acıyı ilk kez Posta'ya anlattı. Gözyaşları içinde “Cehennemi yaşıyorum” diyen Umut Candan, kızı Bahar’ın çocuk sahibi olması durumunda kaybettiği Nihal’in yeniden doğacağına inandığını söyledi. 

İşte o röportajı...

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/nihal...
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Türkiye bir süredir Candan kardeşlerin yaşadığı çalkantılı süreci konuşuyor.

Türkiye bir süredir Candan kardeşlerin yaşadığı çalkantılı süreci konuşuyor.

Cezaevi, sosyal medya linçleri, aile içi tartışmalar derken en sonunda acı haber geldi ve Nihal Candan 21 Haziran’da anoreksiya yüzünden hayata veda etti. 

Anne Umut Candan, Posta’ya verdiği röportajda ilk kez içini döktü. Röportaj boyunca gözyaşları hiç dinmeyen acılı anne, “Cehennemin nasıl bir yer olduğunu merak eden varsa; işte bu. Ben yaşayan ölüyüm. Mezara gidip yedi yirmi dört orada oturmak istiyorum” sözleriyle yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı.

Umut Candan, kızının hastalığının hızla ilerlediğini ve Nihal’in adeta iyileşmemek için direndiğini söyledi.

Umut Candan, kızının hastalığının hızla ilerlediğini ve Nihal’in adeta iyileşmemek için direndiğini söyledi.

Cezaevine girmenin, çok sevdiği eşinden gördüğü vefasızlığın Nihal’i daha da derinden yaraladığını anlattı. “Hiçbir hastane çare olamadı. Nihal kendi iyileşmek istemedi. İntihar etti resmen yavrum” dedi.

Röportajın en çok konuşulan kısmı ise anne Umut Candan’ın “Bahar’ın merhametli, vicdanlı, karakterli, düzgün biri ile evlenip çocuğu olursa Nihal tekrar doğar diye düşünüyorum. En az dört tane doğurmasını istiyorum. Biliyorum Nihal, muhakkak dönüş yapacak bize o şekilde. Zaten Bahar da kabul etti. Bir an evvel görücü usulü ile evlenmesini istiyorum. Helal süt emmiş biri olsun yeter. Bir an önce güzel bir yuva kurup Nihal’i doğurmasını istiyorum. Acısı geçmeyecek ve yeri hiçbir şekilde doldurulmayacak ama hafifleyecek.” sözleri oldu.

Hemen arkasından da, “Zeynep Su daha küçük, ondan böyle bir şey isteyemem.” dedi.

Hemen arkasından da, “Zeynep Su daha küçük, ondan böyle bir şey isteyemem.” dedi.

Takip edenler bilir; Candan kardeşler sosyal medya paylaşımları, katıldıkları programlar ve yaşantılarıyla yıllardır tartışmaların odağındaydı. 

Umut Candan bu konuda da net konuştu: “Kızlarım sosyal medyayı iyi kullanamadı, orada kendilerini olmadıkları gibi gösterdiler. Bahar zengin değildi ama zenginmiş gibi gösterdi. Nihal için kredi çektim, tarla sattım. İyi ki de her dediğini yaptım. Keşke manevi olarak da yetebilseydik.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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