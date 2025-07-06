Kızı Nihal Candan'ı Kısa Süre Önce Toprağa Veren Umut Candan'dan Şoke Eden Sözler: "Nihal'i Doğurmalı"
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/nihal...
Nihal Candan’ın trajik ölümü Türkiye’nin gündemine oturmuştu hatırlarsınız. Kızını 21 Haziran’da anoreksiya nedeniyle toprağa veren anne Umut Candan, yaşadığı tarifsiz acıyı ilk kez Posta'ya anlattı. Gözyaşları içinde “Cehennemi yaşıyorum” diyen Umut Candan, kızı Bahar’ın çocuk sahibi olması durumunda kaybettiği Nihal’in yeniden doğacağına inandığını söyledi.
İşte o röportajı...
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Türkiye bir süredir Candan kardeşlerin yaşadığı çalkantılı süreci konuşuyor.
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Umut Candan, kızının hastalığının hızla ilerlediğini ve Nihal’in adeta iyileşmemek için direndiğini söyledi.
Hemen arkasından da, “Zeynep Su daha küçük, ondan böyle bir şey isteyemem.” dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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