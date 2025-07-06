"Arzu"yu Tamamen Silmiş: Kızının Adı İçin Kaynanasıyla Adeta Soğuk Savaşa Giren Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle

Cemiyetin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, malumunuz uzun süredir aile içi çatışmalarla gündemden düşmüyor. Uzay krizinden sonra ne olduysa oldu Nazlı Sabancı kızına koyduğu Arzu Alara isminde kısaltmaya gitti. Artık Alara ya da 'A' şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımına kızının kendisine oyuncak kahve verdiği anları paylaşmış ve 'Sabah kahvesi A'nın elinden' notunu düşmüştü. Bu kez kızının odasını paylaştı. Orada da sadece 'Alara' yazısı dikkat çekti. Belli ki 'Arzu' ismini tamamen silmiş. 🫢

Gelin birlikte bakalım.