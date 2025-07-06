"Arzu"yu Tamamen Silmiş: Kızının Adı İçin Kaynanasıyla Adeta Soğuk Savaşa Giren Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle
Cemiyetin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, malumunuz uzun süredir aile içi çatışmalarla gündemden düşmüyor. Uzay krizinden sonra ne olduysa oldu Nazlı Sabancı kızına koyduğu Arzu Alara isminde kısaltmaya gitti. Artık Alara ya da 'A' şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımına kızının kendisine oyuncak kahve verdiği anları paylaşmış ve 'Sabah kahvesi A'nın elinden' notunu düşmüştü. Bu kez kızının odasını paylaştı. Orada da sadece 'Alara' yazısı dikkat çekti. Belli ki 'Arzu' ismini tamamen silmiş. 🫢
Gelin birlikte bakalım.
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2021’de masalsı bir düğünle dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023’te de ilk bebekleri Arzu Alara’yı kucaklarına almıştı.
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Nazlı Sabancı önce sosyal medya hesabından soyadını kaldırdı.
Bu kez Nazlı Sabancı'dan ikinci bir hamle geldi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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