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"Arzu"yu Tamamen Silmiş: Kızının Adı İçin Kaynanasıyla Adeta Soğuk Savaşa Giren Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle

"Arzu"yu Tamamen Silmiş: Kızının Adı İçin Kaynanasıyla Adeta Soğuk Savaşa Giren Nazlı Sabancı'dan Yeni Hamle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
06.07.2025 - 10:18

Cemiyetin en çok konuşulan çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı, malumunuz uzun süredir aile içi çatışmalarla gündemden düşmüyor. Uzay krizinden sonra ne olduysa oldu Nazlı Sabancı kızına koyduğu Arzu Alara isminde kısaltmaya gitti. Artık Alara ya da 'A' şeklinde paylaşımlar yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşımına kızının kendisine oyuncak kahve verdiği anları paylaşmış ve 'Sabah kahvesi A'nın elinden' notunu düşmüştü. Bu kez kızının odasını paylaştı. Orada da sadece 'Alara' yazısı dikkat çekti. Belli ki 'Arzu' ismini tamamen silmiş. 🫢

Gelin birlikte bakalım.

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2021’de masalsı bir düğünle dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023’te de ilk bebekleri Arzu Alara’yı kucaklarına almıştı.

2021’de masalsı bir düğünle dünyaevine giren Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023’te de ilk bebekleri Arzu Alara’yı kucaklarına almıştı.

Nazlı Sabancı kaynanasına jest yapmış, minik kızının ismine “Arzu”yu da ekleyerek adeta gönül almıştı. Ancak her şey sosyal medyada paylaşılan detaylarla şekil değiştirdi. 

Takip edenler bilir F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürmüştü. Daha sonra açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporu ortalığı karıştırmıştı. Hacı Sabancı’nın minik çocuğun biyolojik babası olma ihtimali %99.99 olarak belirlenmişti. Ne olduysa bundan sonra oldu!

Nazlı Sabancı önce sosyal medya hesabından soyadını kaldırdı.

Nazlı Sabancı önce sosyal medya hesabından soyadını kaldırdı.

Instagram hesabında Zeynep Nazlı Sabancı adını kullanan Nazlı Sabancı, birden kullanıcı acını 'Nazlı' olarak değiştirdi. Kısa süre sonra da tekrar 'Nazlı Sabancı' olarak güncelleme yaptı.

Sonraki hamlesi de kızının adını bile filtrelemeye başlaması oldu. Geçtiğimiz haftalarda Nazlı Sabancı, bir paylaşımında kızı için “A” harfini kullanarak “Günün ilk kahvesi A’dan” notunu düşmüş, kaynana Arzu Sabancı da tabii ki sessiz kalmamıştı. Kendisi ‘AA’ (Arzu Alara) vurgusu yaparak “Onun adı A değil, AA” minvalinde tatlı-sert bir mesaj göndermişti. Magazin kulisleri bu minik soğuk savaşı konuşmuş, “Gelin-kaynana cephesi ısınıyor!” yorumları yapılmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Bu kez Nazlı Sabancı'dan ikinci bir hamle geldi!

Bu kez Nazlı Sabancı'dan ikinci bir hamle geldi!

Nazlı Sabancı bu kez kızının odasını paylaştı ve odada yer alan dekoratif panoda “Alara’s Wonderland” yazısı dikkat çekti. Yani Arzu Alara değil, dümdüz Alara! Bu detay, adeta Nazlı Sabancı’nın “Arzu” ismini yavaş yavaş rafa kaldırdığını kanıtı oldu.

Bakalım Arzu Sabancı tekrar bir karşı atacağa geçecek mi? Merakla beklemedeyiz. 👀

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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