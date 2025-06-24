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Kaynanalığını Konuşturdu: Kızının Tam Adı Yerine Yalnızca "A" Yazan Nazlı Sabancı'ya Arzu Sabancı Düzeltmesi!

Kaynanalığını Konuşturdu: Kızının Tam Adı Yerine Yalnızca "A" Yazan Nazlı Sabancı'ya Arzu Sabancı Düzeltmesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2025 - 09:03

Kızını nazara karşı koruma yöntemlerine level atlatarak, devasa emoji'lere adını sakınmayı ekleyen Nazlı Sabancı'ya kaynanası Arzu Sabancı'dan düzeltme geldi! 

Arzu Alara'yla pozunu tek bir 'A' ile paylaşan Nazlı Sabancı'ya 'Arzu'sunu unutursan bozuşuruz' mesajı alttan alta verildi 👑😂 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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Cemiyetin en popüler ikilisi Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk bebeklerine kavuşmuştu hatırlarsınız.

Cemiyetin en popüler ikilisi Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk bebeklerine kavuşmuştu hatırlarsınız.

2021 yılında kraliyet ailesi misali görkemli olduğu kadar şık bir düğünle evlenen ikili, 2023'ün ağustos ayında da bir kız bebek dünyaya getirmiş, adını da Arzu Alara koymuştu. 

Kaynanasının adını kızına veren Nazlı Sabancı dikkat çekerken, birkaç ay önce ikiliyi evlilik dışı bir başka çocukla konuşmaya başladık. F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl dünyaya gelen Uzay adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı. 

Yaşanan kaosa rağmen 'Keyfimiz yerinde, ayrılmıyoruz' mesajları veren Hacı Sabancı, konuyu geçiştirirken Nazlı Sabancı'nın gerginliklerini hepimiz fark etmiştik. Fakat sanıyoruz ki o da geçti, çiftimiz şimdilerde yazın keyfini yan yana, el ele, göz göze çıkarıyor, Uzay bebek konusunu da konuşmamayı tercih ediyor.

Takip eden biliyordur, yakında 2 yaşını dolduracak olan minik Arzu Alara'yı henüz hiçbirimiz göremedik.

Takip eden biliyordur, yakında 2 yaşını dolduracak olan minik Arzu Alara'yı henüz hiçbirimiz göremedik.

Göremediğimiz gibi her seferinde tuhaf bir detay da öne çıktı Arzu Alara'yla ilgili!

Nazlı Sabancı, kızına nazara karşı önlemini ilk günden bu yana emoji'lerle almayı tercih etti. Kimi zaman Arzu Alara'nın yüzünü kalple kapatan Nazlı Sabancı, kimi zaman koca bir Barbie bebek emoji'sini, kimi zaman da çeşitli hayvan fotoğraflarını kullandı. 

Bu ekstra özen de ne zaman yeni bir fotoğraf gelse gündeme oturdu. Sabancı bebeği görmenin zor olacağını biliyorduk da hayatımıza bu kadar emoji'lerle neşe saçacağından hepimiz bihaberdik. 😂

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde level atlamıştı anne Nazlı Sabancı... Kızının sadece yüzünü değil, adını da sakınmış ve beraber pozlarına düştüğü nota 'Günün ilk kahvesi A'dan' notunu düşerek sosyal medyayı güldürmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Nazlı Sabancı Arzu Alara'sının yalnızca tek A'sını kullanmıştı, o da muhtemelen Alara içindi ama karşı atak kaynana Arzu Sabancı'dan geldi.

Nazlı Sabancı Arzu Alara'sının yalnızca tek A'sını kullanmıştı, o da muhtemelen Alara içindi ama karşı atak kaynana Arzu Sabancı'dan geldi.

Dün, soluğu bir dondurmacıda alan kaynana Arzu Sabancı, yeni açılan mekanı tanıttıktan hemen sonra Nazlı Sabancı'nın 'A' vurgusuna göndermeli bir paylaşımda bulundu. 

Kaynanalığını konuşturan Arzu Sabancı, 'Burayı dondurmayı çok seven AA ile gelmeliyim' diyerek düzeltmesini yaptı ve gelinine 'Onun adı A değil, AA, Arzu'sunu unutursan bozuşuruz' mesajını alttan alttan verdi... 😂

Ne diyelim valla! Tek derdiniz bu olsun, ister A, ister AA olsun. Minik prenses, kim ne derse desin hepimiz için Arzu Alara Sabancı!

Ne diyelim valla! Tek derdiniz bu olsun, ister A, ister AA olsun. Minik prenses, kim ne derse desin hepimiz için Arzu Alara Sabancı!

Arzu'sunu unutmak ne mümkün! 👑

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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