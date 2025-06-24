Kaynanalığını Konuşturdu: Kızının Tam Adı Yerine Yalnızca "A" Yazan Nazlı Sabancı'ya Arzu Sabancı Düzeltmesi!

2021 yılında kraliyet ailesi misali görkemli olduğu kadar şık bir düğünle evlenen ikili, 2023'ün ağustos ayında da bir kız bebek dünyaya getirmiş, adını da Arzu Alara koymuştu.

Kaynanasının adını kızına veren Nazlı Sabancı dikkat çekerken, birkaç ay önce ikiliyi evlilik dışı bir başka çocukla konuşmaya başladık. F.D. isimli bir kadının açtığı babalık davası sonucunda Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla evlendiği yıl dünyaya gelen Uzay adlı bir oğlu olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan kaosa rağmen 'Keyfimiz yerinde, ayrılmıyoruz' mesajları veren Hacı Sabancı, konuyu geçiştirirken Nazlı Sabancı'nın gerginliklerini hepimiz fark etmiştik. Fakat sanıyoruz ki o da geçti, çiftimiz şimdilerde yazın keyfini yan yana, el ele, göz göze çıkarıyor, Uzay bebek konusunu da konuşmamayı tercih ediyor.