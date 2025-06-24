Kaynanalığını Konuşturdu: Kızının Tam Adı Yerine Yalnızca "A" Yazan Nazlı Sabancı'ya Arzu Sabancı Düzeltmesi!
Kızını nazara karşı koruma yöntemlerine level atlatarak, devasa emoji'lere adını sakınmayı ekleyen Nazlı Sabancı'ya kaynanası Arzu Sabancı'dan düzeltme geldi!
Arzu Alara'yla pozunu tek bir 'A' ile paylaşan Nazlı Sabancı'ya 'Arzu'sunu unutursan bozuşuruz' mesajı alttan alta verildi 👑😂
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Cemiyetin en popüler ikilisi Nazlı ve Hacı Sabancı, 2023 yılında ilk bebeklerine kavuşmuştu hatırlarsınız.
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Takip eden biliyordur, yakında 2 yaşını dolduracak olan minik Arzu Alara'yı henüz hiçbirimiz göremedik.
Nazlı Sabancı Arzu Alara'sının yalnızca tek A'sını kullanmıştı, o da muhtemelen Alara içindi ama karşı atak kaynana Arzu Sabancı'dan geldi.
Ne diyelim valla! Tek derdiniz bu olsun, ister A, ister AA olsun. Minik prenses, kim ne derse desin hepimiz için Arzu Alara Sabancı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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