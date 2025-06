Can Yaman, Italian Global Series Festival'de Yeni Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!

El Turco dizisiyle fırtınalar estiren Can Yaman, attığı her adımla İtalya manşetlerine damga vururken ülkemizde de dikkat çekmeye devam etti.

Yaptığı her hareket, kurduğu her cümle bizim X ve Instagram feed'imize de düştü. Yalnızca feed'e düşmekle kalmadı, her bir paylaşım binlerce yorum aldı. Yıllardır çapkınlıklarıyla konuştuğumuz ve kadınlara karşı tavırlarını analiz ettiğimiz Can Yaman'ın yanında çok uzun süredir kimseleri görmemiştik.

Birkaç aşk dedikodusu çıktı elbette ama altları dolu değildi. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar!