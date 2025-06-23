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Can Yaman, Italian Global Series Festival'de Yeni Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!

Can Yaman, Italian Global Series Festival'de Yeni Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.06.2025 - 00:24

Ülkemizle yıldızı bir türlü barışmasa da sık sık magazin gündemine oturan Can Yaman, Italian Global Series Festival'deki kırmızı halı görüntüleriyle dikkat çekti. 

Uzun bir süredir yanında kimsecikleri göremediğimiz Can Yaman, kırmızı halıda yeni aşkıyla el ele yürüdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

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4 yıl önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, şimdilerde hayatına da kariyerine de orada devam ediyor biliyorsunuz.

4 yıl önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, şimdilerde hayatına da kariyerine de orada devam ediyor biliyorsunuz.

Hayatımıza girdiği ilk günlerde, Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla dikkat çeken Can Yaman, o dönem sektöre damgasını vurmuş, özellikle de yakışıklılığıyla göz kamaştırmıştı. 

Sonra işler kendisi için fazlasıyla hızlı sarpa sardı. Şöhretin de getirdiği havayla beraber oldukça tuhaf açıklamalar ve hareketlerde bulunan Can Yaman'ın yıldızı tam olarak parlayamadan söndü. 

Özellikle bir programda kadın sunucunun 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' isteği üzerine, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını vermesiyle gözden düşen Can Yaman, bir anda oldukça antipatik ve itici bulunmaya başladı.

Biz pek içimize sindiremedik ama İtalya, Can Yaman'ı pek sevdi.

Biz pek içimize sindiremedik ama İtalya, Can Yaman'ı pek sevdi.

El Turco dizisiyle fırtınalar estiren Can Yaman, attığı her adımla İtalya manşetlerine damga vururken ülkemizde de dikkat çekmeye devam etti. 

Yaptığı her hareket, kurduğu her cümle bizim X ve Instagram feed'imize de düştü. Yalnızca feed'e düşmekle kalmadı, her bir paylaşım binlerce yorum aldı. Yıllardır çapkınlıklarıyla konuştuğumuz ve kadınlara karşı tavırlarını analiz ettiğimiz Can Yaman'ın yanında çok uzun süredir kimseleri görmemiştik. 

Birkaç aşk dedikodusu çıktı elbette ama altları dolu değildi. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar!

Italian Global Series Festival'a katılan Can Yaman, ilk kez yeni aşkını cümle aleme duyurdu!

Italian Global Series Festival'a katılan Can Yaman, ilk kez yeni aşkını cümle aleme duyurdu!

Yeni “Sandokan” dizisinin tanıtım çalışmalarına katılmak üzere festivalde boy gösteren Can Yaman kırmızı halıda, Avrupa'da ünlü DJ Sara Bluma ile el ele yürüdü. 

Oldukça havalı gözüken yeni aşıkların arasındaki uyum şimdilik sosyal medyada meze olmuş durumda değil. Yine de bu haller şimdiden çokça konuşulur gibi duruyor!

İşte ikilinin hava cıva satarak yürüdüğü, Can Yaman'ın sevgilisinin ellerini öptüğü o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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