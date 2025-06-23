Can Yaman, Italian Global Series Festival'de Yeni Aşkını Cümle Aleme İlan Etti!
Ülkemizle yıldızı bir türlü barışmasa da sık sık magazin gündemine oturan Can Yaman, Italian Global Series Festival'deki kırmızı halı görüntüleriyle dikkat çekti.
Uzun bir süredir yanında kimsecikleri göremediğimiz Can Yaman, kırmızı halıda yeni aşkıyla el ele yürüdü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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4 yıl önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşen Can Yaman, şimdilerde hayatına da kariyerine de orada devam ediyor biliyorsunuz.
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Biz pek içimize sindiremedik ama İtalya, Can Yaman'ı pek sevdi.
Italian Global Series Festival'a katılan Can Yaman, ilk kez yeni aşkını cümle aleme duyurdu!
İşte ikilinin hava cıva satarak yürüdüğü, Can Yaman'ın sevgilisinin ellerini öptüğü o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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