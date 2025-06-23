Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Yüzünden Dillerden Düşmeyen Hande Erçel'den Olay İmaj Değişikliği!

Disney'de yayınlanan Aşkı Hatırla dizisi, başladığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

Mesele ikilinin inanılmaz hararetli sevişme sahneleriydi tabii ki. İlk filmde çok uyumlu oldukları ve çok da yakıştıkları düşünülen Barış Arduç ve Hande Erçel'in ikinci projede çok daha samimi ve cesur sahnelerle karşımıza çıkması yalnızca izleyiciler değil, iddialara göre Gupse Özay ve Hakan Sabancı'ya da şok oldu.

İddiaların ne kadarı doğru ne kadarı değil henüz bir fikrimiz yok ama önce Barış Arduç'un Hande Erçel'e galadaki ekstra mesafeli tavırları, Gupse Özay'ın Barış Arduç'un babalar gününü kutlamaması ve galada yer almaması dikkat çekti.

Ardından Hakan Sabancı'nın sevişme sahnelerini görünce evi terk ettiği ve Sabancı ailesinin de Hakan'ı Hande'nin sahneleri sebebiyle uyardığı iddia edildi... Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Bunun cevabını size bırakalım.