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Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Yüzünden Dillerden Düşmeyen Hande Erçel'den Olay İmaj Değişikliği!

Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Yüzünden Dillerden Düşmeyen Hande Erçel'den Olay İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2025 - 20:24

Aşkı Hatırla dizisindeki Barış Arduç'la hararetli sevişme sahneleriyle gündeme oturan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti! Yıllardır aynı rengi ve tonu kullanan daha önce hiç şimdiki gibi görmediğimiz Hande Erçel'in son hali sosyal medyada olay oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

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Rüzgara Bırak filmindeki müthiş partner uyumuyla yeni bir ışık yakalayan Hande Erçel'in Barış Arduç'la ikinci projesi geçtiğimiz günlerde yayına girdi.

Rüzgara Bırak filmindeki müthiş partner uyumuyla yeni bir ışık yakalayan Hande Erçel'in Barış Arduç'la ikinci projesi geçtiğimiz günlerde yayına girdi.

Disney'de yayınlanan Aşkı Hatırla dizisi, başladığı andan itibaren sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. 

Mesele ikilinin inanılmaz hararetli sevişme sahneleriydi tabii ki. İlk filmde çok uyumlu oldukları ve çok da yakıştıkları düşünülen Barış Arduç ve Hande Erçel'in ikinci projede çok daha samimi ve cesur sahnelerle karşımıza çıkması yalnızca izleyiciler değil, iddialara göre Gupse Özay ve Hakan Sabancı'ya da şok oldu. 

İddiaların ne kadarı doğru ne kadarı değil henüz bir fikrimiz yok ama önce Barış Arduç'un Hande Erçel'e galadaki ekstra mesafeli tavırları, Gupse Özay'ın Barış Arduç'un babalar gününü kutlamaması ve galada yer almaması dikkat çekti. 

Ardından Hakan Sabancı'nın sevişme sahnelerini görünce evi terk ettiği ve Sabancı ailesinin de Hakan'ı Hande'nin sahneleri sebebiyle uyardığı iddia edildi... Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Bunun cevabını size bırakalım.

Kaçıranlar için meselenin Gupse Özay hakkındaki iddiaların detaylarından bu içeriğimizde👇️

Hakan Sabancı'nın rest iddiasından da bu içeriğimizde bahsetmiştik 👇️

Fakat Hande Erçel, bugün gündeme bambaşka bir konuyla oturdu.

Fakat Hande Erçel, bugün gündeme bambaşka bir konuyla oturdu.

Ya 'ayrılık' dedikodularını kaynatmak istedi ya da yaşadığı stres her kadında olduğu gibi saçlarında değişikliğe gitmesine sebep oldu, bilemiyoruz. 

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir poz paylaşan Hande Erçel, değişikliğin bugüne ait olduğunu vurgulamak adına pozuna bugünün tarihini de düştü. Şimdi son kez koyu tek renk kahve saçlarına bir bakmanızı rica ediyoruz!

Çünkü artık saçları tek renk de değil, kahverengi de değil!

Çünkü artık saçları tek renk de değil, kahverengi de değil!

Yaza özel yeni bir renk denemeye karar veren Hande Erçel, belirgin ama doğal duran bazı dokunuşlar ekletmiş! 

Özellikle yüz çevresine ve saç uçlarına uygulanan karamel-bej tonlarında balyaj ya da sombre tekniği sayesinde, saça boyut ve ışıltı kazandırılmış. Bu renk geçişleri, saçın daha hacimli ve canlı görünmesini sağlarken, genel duruşunu da yumuşatmış. Aynı zamanda saçın doğal akışını koruyacak şekilde hafif katlar verilmiş gibi görünüyor; bu da düz fönlü haliyle bile saçın daha hareketli ve dinamik durmasına yardımcı olmuş.

Koyu ve tek tonlu bir görünümden vazgeçilmiş yani. Değişiklik ve Hande çok alışık olduğumuz bir konsept değil, o yüzden burada da sözü size bırakıyoruz! Olmuş mu sizce? Hadi yorumlarda buluşalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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