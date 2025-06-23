Barış Arduç'la Sevişme Sahneleri Yüzünden Dillerden Düşmeyen Hande Erçel'den Olay İmaj Değişikliği!
Aşkı Hatırla dizisindeki Barış Arduç'la hararetli sevişme sahneleriyle gündeme oturan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti! Yıllardır aynı rengi ve tonu kullanan daha önce hiç şimdiki gibi görmediğimiz Hande Erçel'in son hali sosyal medyada olay oldu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rüzgara Bırak filmindeki müthiş partner uyumuyla yeni bir ışık yakalayan Hande Erçel'in Barış Arduç'la ikinci projesi geçtiğimiz günlerde yayına girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat Hande Erçel, bugün gündeme bambaşka bir konuyla oturdu.
Çünkü artık saçları tek renk de değil, kahverengi de değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın