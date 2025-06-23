Kraliçe Konuştu: 3 Erkek Annesi Arzu Sabancı, Hacı, Hakan ve Kerim'den Öğrendiği Hayat Dersini Açıkladı!
Life Couture isimli YouTube programına konuk olan Arzu Sabancı, samimi sohbetiyle gündeme oturdu. 3 erkek annesi olarak oğulları Hacı, Hakan ve Kerim'den öğrendiği hayat dersinin ne olduğu sorulan Arzu Sabancı, verdiği cevapla kahkaha attırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
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Arzu Sabancı, 1986 yılında Sakıp Sabancı'nın kardeşi Hacı Sabancı'nın oğlu Ömer Sabancı ile evlenmiş, cemiyet hayatına Sabancı gelini olarak giriş yapmıştı.
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Büyük oğlu Hacı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla arasındaki ilişki şimdilerde anne kız ilişkisi gibi olsa da başlarda zorlu yollardan geçilmişti.
Sık sık gelin ve gelin adaylarıyla yaşadıklarının yanında oğullarının magazin haberleriyle gündeme oturan Arzu Sabancı geçtiğimiz saatlerde Life Couture isimli YouTube programına konuk oldu.
"Çocuklarından öğrendiğiniz, keşke daha önce bilseydim dediğiniz bir hayat dersi var mı?" sorusu yöneltilen Arzu Sabancı, büyük bir havayla "Yok!" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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