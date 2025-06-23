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Kraliçe Konuştu: 3 Erkek Annesi Arzu Sabancı, Hacı, Hakan ve Kerim'den Öğrendiği Hayat Dersini Açıkladı!

Kraliçe Konuştu: 3 Erkek Annesi Arzu Sabancı, Hacı, Hakan ve Kerim'den Öğrendiği Hayat Dersini Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2025 - 19:41

Life Couture isimli YouTube programına konuk olan Arzu Sabancı, samimi sohbetiyle gündeme oturdu. 3 erkek annesi olarak oğulları Hacı, Hakan ve Kerim'den öğrendiği hayat dersinin ne olduğu sorulan Arzu Sabancı, verdiği cevapla kahkaha attırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

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Arzu Sabancı, 1986 yılında Sakıp Sabancı'nın kardeşi Hacı Sabancı'nın oğlu Ömer Sabancı ile evlenmiş, cemiyet hayatına Sabancı gelini olarak giriş yapmıştı.

Arzu Sabancı, 1986 yılında Sakıp Sabancı'nın kardeşi Hacı Sabancı'nın oğlu Ömer Sabancı ile evlenmiş, cemiyet hayatına Sabancı gelini olarak giriş yapmıştı.

1997 yılında, uluslararası markalara koleksiyon hazırlayan bir firmada çalışmaya başlayan Arzu Sabancı, ailenin iş dünyasına sağlam adımlarla girmiş, sosyetenin en güçlü ve popüler kadınlarından biri haline gelmişti. 

Hepinizin bildiği üzere üç erkek çocuğu sahibi oldu. Önce Hacı, sonra Hakan, son olarak da Kerim, yani şimdinin en çok konuşulan isimleri dünyaya geldi. Oğullarının çalkantılı hayatıyla sık sık gündem olan Arzu Sabancı yıllar içerisinde aileye girecek kadınlar konusunda sergilediği keskin duruşuyla dikkat çekti.

Büyük oğlu Hacı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla arasındaki ilişki şimdilerde anne kız ilişkisi gibi olsa da başlarda zorlu yollardan geçilmişti.

Büyük oğlu Hacı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla arasındaki ilişki şimdilerde anne kız ilişkisi gibi olsa da başlarda zorlu yollardan geçilmişti.

Arzu Sabancı'nın birtakım kuralları ve beklentileri olduğu yönündeki dedikodular kol gezmiş, sonrasında atılan adımlar doğrultusunda Arzu Sabancı prensipleri diye bir şey olduğu kanaatine varılmıştı. 

Hacı Sabancı ile evlenmeden önce üniversitesini bitirip, üstüne yüksek lisansını yapan Nazlı, aileyle adı anılmaya başladığı andan itibaren cemiyet hayatına hazırlandı. Kraliyet ailesi misali, hangi davet ve etkinliklerde boy göstermesi gerektiği öğretildi ve yavaş yavaş, Arzu hanımın da yönlendirmeleri doğrultusunda ailede kabul gördü. 

Sonradan pek samimi oldular hatta Nazlı Sabancı, kızına Arzu adını bile verdi. Fakat ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'le de birebir aynı süreçler yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Hande Erçel'in Sabancı ailesine girip girmeyeceği hala merak konusu!

Sık sık gelin ve gelin adaylarıyla yaşadıklarının yanında oğullarının magazin haberleriyle gündeme oturan Arzu Sabancı geçtiğimiz saatlerde Life Couture isimli YouTube programına konuk oldu.

Sık sık gelin ve gelin adaylarıyla yaşadıklarının yanında oğullarının magazin haberleriyle gündeme oturan Arzu Sabancı geçtiğimiz saatlerde Life Couture isimli YouTube programına konuk oldu.

Ara sıra YouTube programlarına konuk olup hepimize sürpriz yapan Arzu Sabancı, Alara Koçibey ve Tuvana Büyükçınar'la sohbet etti. 

Arkeoloji bölümünden mezun olan sonrasında modaya yönelen ve büyük iş birlikleri yapan Arzu Sabancı, önce kariyer yolculuğunu anlattı. Ardından güzellik teknikleri verip spor rutininden bahsetti. Derken konu, oğullarıyla arasındaki bağa geldi. 

Programın dikkat çeken ve 'Kraliçe konuştu' dedirten detayı ise 3 erkek annesi olarak oğullarından öğrendiği hayat dersinin ne olduğu sorulduğunda verdiği cevap oldu 😂!

"Çocuklarından öğrendiğiniz, keşke daha önce bilseydim dediğiniz bir hayat dersi var mı?" sorusu yöneltilen Arzu Sabancı, büyük bir havayla "Yok!" dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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