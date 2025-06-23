Kraliçe Konuştu: 3 Erkek Annesi Arzu Sabancı, Hacı, Hakan ve Kerim'den Öğrendiği Hayat Dersini Açıkladı!

Arzu Sabancı'nın birtakım kuralları ve beklentileri olduğu yönündeki dedikodular kol gezmiş, sonrasında atılan adımlar doğrultusunda Arzu Sabancı prensipleri diye bir şey olduğu kanaatine varılmıştı.

Hacı Sabancı ile evlenmeden önce üniversitesini bitirip, üstüne yüksek lisansını yapan Nazlı, aileyle adı anılmaya başladığı andan itibaren cemiyet hayatına hazırlandı. Kraliyet ailesi misali, hangi davet ve etkinliklerde boy göstermesi gerektiği öğretildi ve yavaş yavaş, Arzu hanımın da yönlendirmeleri doğrultusunda ailede kabul gördü.

Sonradan pek samimi oldular hatta Nazlı Sabancı, kızına Arzu adını bile verdi. Fakat ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel'le de birebir aynı süreçler yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Hande Erçel'in Sabancı ailesine girip girmeyeceği hala merak konusu!