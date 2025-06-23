Nihal Candan Vefat Eder Etmez Etkileşim Kasarak Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal'in Son Anlarını Anlattı!

Nihal Candan'ın kendisini özellikle istediğini söyleyen Pınar Kerimoğlu, 'Beni yeni tanımasına rağmen nasıl kanımız ısındıysa birbirimize ben onu kızım gibi gördüm' dedi.

Hastaneye giderken aileye Nihal'in ne istediğini sorduğunu ve kahve ile soda cevabını alınca 'Bunlar zararlı' diyerek sadece yeşillik yediği için sebzelerden oluşan bir aranjman yaptırdığını açıkladı. Kuşkonmaz meselesinin buradan çıktığını dile getirdi.

Nihal'in günler sonra kendisi oraya gittiğinde, ilk kez arka arkaya 10 tane 15 tane sebze yediğini söyleyen Pınar Kerimoğlu, 'Annesi ağladı, kızım ilk kez bir şey yiyor dedi' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Nihal'in 'O anı reel yapabilir miyiz?' dediğini ve o görüntülerin yayınlanmasının Nihal'in isteği olduğunu vurguladı. 'Mutlu olması gerekiyordu, tamam dedim çektik. Yanıma yatmanı ve kuşkonmazı senin bana yedirmeni istiyorum Pınar dedi. Hangi insan oraya gittiğinde bunu yapmaz ya?' dedi.

Doktorların yoğun bakıma yatmazsa yarın Nihal'i göremezsiniz dediğini ve Nihal'in yoğun bakımı kesinlikle kabul etmediğini söyleyen Pınar Kerimoğlu, doğum gününde giydiği elbise ve gözlüğü kendi elleriyle aldığını açıkladı. 'Ben sadece yanında duran ve mutlu olmasını sağlayan bir arkadaşıydım. 20 kişi fotoğraf çekildi sadece beni kullandınız' serzenişinde bulundu.