Nihal Candan Vefat Eder Etmez Etkileşim Kasarak Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal'in Son Anlarını Anlattı!
Nihal Candan'ın hastane süreci boyunca sevenlerini bilgilendiren ve hastaneden görüntüler paylaşan Pınar Kerimoğlu, vefat haberinden hemen sonra beraber çektikleri YouTube videosunun adını etkileşim uğruna değiştirince tepki çekmişti.
YouTube konusunda herhangi bir açıklamada bulunmayan Pınar Kerimoğlu, hastanede çekilen video ve fotoğraflara açıklık getirirken Nihal Candan'ın son anlarını anlattı.
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20 Haziran akşamı hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ölümü magazin dünyasına koca bir kara iz olarak kazındı.
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Süreç boyunca yanından ayrılmayan ve Nihal Candan'ı merak edenlere açıklamalardan bulunanlardan biri Pınar Kerimoğlu'ydu.
YouTube videosuyla ilgili mesele hakkında herhangi bir yorumda bulunmayan Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz saatlerde Nihal Candan'ın son günlerini ve anlarını anlattığı yeni videolar yayınladı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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