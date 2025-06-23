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Nihal Candan Vefat Eder Etmez Etkileşim Kasarak Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal'in Son Anlarını Anlattı!

Nihal Candan Vefat Eder Etmez Etkileşim Kasarak Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal'in Son Anlarını Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.06.2025 - 18:57

Nihal Candan'ın hastane süreci boyunca sevenlerini bilgilendiren ve hastaneden görüntüler paylaşan Pınar Kerimoğlu, vefat haberinden hemen sonra beraber çektikleri YouTube videosunun adını etkileşim uğruna değiştirince tepki çekmişti. 

YouTube konusunda herhangi bir açıklamada bulunmayan Pınar Kerimoğlu, hastanede çekilen video ve fotoğraflara açıklık getirirken Nihal Candan'ın son anlarını anlattı.

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20 Haziran akşamı hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ölümü magazin dünyasına koca bir kara iz olarak kazındı.

20 Haziran akşamı hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın ölümü magazin dünyasına koca bir kara iz olarak kazındı.

16 Kasım 2023'te dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla kız kardeşiyle beraber tutuklanan Nihal Candan, cezaevinden yeme bozukluğu sebebiyle 37 kiloya düşerek tahliye olmuştu. 

Birkaç hafta önce aşırı kilo kaybıyla dikkat çeken Candan, 5 Haziran'da fenalaşarak hastaneye, ardından da yoğun bakıma kaldırılmıştı. 29 kiloya düştüğü tespit edilen, anoreksiya ve organ yetmezliği teşhisi koyulan Nihal Candan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra son ana dek bir daha yoğun bakımı kabul etmedi. 

20 Haziran akşamında 'intihar yöntemi' olarak tanımladığı üzere anoreksiya sebebiyle hayatını kaybetti.

Süreç boyunca yanından ayrılmayan ve Nihal Candan'ı merak edenlere açıklamalardan bulunanlardan biri Pınar Kerimoğlu'ydu.

Süreç boyunca yanından ayrılmayan ve Nihal Candan'ı merak edenlere açıklamalardan bulunanlardan biri Pınar Kerimoğlu'ydu.

Nihal Candan'ın hastanedeki görüntülerini paylaşan Pınar Kerimoğlu, ilk etapta hasta yatağında yatan Candan'ın fotoğraf ve videolarını anbean sunduğu için tepki çekti. 

Ardından, Nihal Candan'ın vefat haberini alır almaz yaptığı hamleyle eleştirilerin odağına oturdu. Nihal Candan ile ölmeden birkaç hafta önce YouTube videosu çeken Pınar Kerimoğlu, vefat haberinden hemen sonra YouTube videosunun adını etkileşim uğruna değiştirip, durumu kendi adına kazançlı hale çevirmeye çalıştı. 

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkileri görünce açıklama yapmış, YouTube videosuna da kısıtlama getirtmişti.

Kaçıranlar için Pınar Kerimoğlu'nun açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

YouTube videosuyla ilgili mesele hakkında herhangi bir yorumda bulunmayan Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz saatlerde Nihal Candan'ın son günlerini ve anlarını anlattığı yeni videolar yayınladı.

YouTube videosuyla ilgili mesele hakkında herhangi bir yorumda bulunmayan Pınar Kerimoğlu, geçtiğimiz saatlerde Nihal Candan'ın son günlerini ve anlarını anlattığı yeni videolar yayınladı.

Nihal Candan'ın kendisini özellikle istediğini söyleyen Pınar Kerimoğlu, 'Beni yeni tanımasına rağmen nasıl kanımız ısındıysa birbirimize ben onu kızım gibi gördüm' dedi. 

Hastaneye giderken aileye Nihal'in ne istediğini sorduğunu ve kahve ile soda cevabını alınca 'Bunlar zararlı' diyerek sadece yeşillik yediği için sebzelerden oluşan bir aranjman yaptırdığını açıkladı. Kuşkonmaz meselesinin buradan çıktığını dile getirdi. 

Nihal'in günler sonra kendisi oraya gittiğinde, ilk kez arka arkaya 10 tane 15 tane sebze yediğini söyleyen Pınar Kerimoğlu, 'Annesi ağladı, kızım ilk kez bir şey yiyor dedi' ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Nihal'in 'O anı reel yapabilir miyiz?' dediğini ve o görüntülerin yayınlanmasının Nihal'in isteği olduğunu vurguladı. 'Mutlu olması gerekiyordu, tamam dedim çektik. Yanıma yatmanı ve kuşkonmazı senin bana yedirmeni istiyorum Pınar dedi. Hangi insan oraya gittiğinde bunu yapmaz ya?' dedi. 

Doktorların yoğun bakıma yatmazsa yarın Nihal'i göremezsiniz dediğini ve Nihal'in yoğun bakımı kesinlikle kabul etmediğini söyleyen Pınar Kerimoğlu, doğum gününde giydiği elbise ve gözlüğü kendi elleriyle aldığını açıkladı. 'Ben sadece yanında duran ve mutlu olmasını sağlayan bir arkadaşıydım. 20 kişi fotoğraf çekildi sadece beni kullandınız' serzenişinde bulundu.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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