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Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Sessizliğini Bozdu!

Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Sessizliğini Bozdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 15:44

Anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ölümü, gündemdeki yerini koruyor. Özellikle hastane sürecinde sık sık paylaşımlar yapan Pınar Kerimoğlu, tepkilerin odağında kalmaya devam etti. Candan’ın vefatının ardından yeniden hedef gösterilen Kerimoğlu, bu kez sessizliğini bozdu. “Linçler onu bu sona getirdi, şimdi sıra başkalarında mı?” diyen sunucu, “Tüm bildiklerimi anlatacağım” diyerek dikkat çekti. 

İşte Pınar Kerimoğlu’nun çok konuşulan açıklamaları ve olayın perde arkası…

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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerini birçoğumuz ekranlara ilk çıktıkları “İşte Benim Stilim” yarışmasından tanımıştı.

Nihal ve Bahar Candan kardeşlerini birçoğumuz ekranlara ilk çıktıkları “İşte Benim Stilim” yarışmasından tanımıştı.

Ardından sosyal medyada büyük bir fenomen haline gelen kardeşler, bir dönem popülerliğin doruklarına ulaşmıştı. Ancak 2023 yılı onlar için çok farklı bir yıla dönüştü. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alındılar ve 16 Kasım’da tutuklandılar.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan’ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nevroza teşhisi konduğu açıklanmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan’ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nevroza teşhisi konduğu açıklanmıştı.

Yaşadığı sağlık problemleri her geçen gün derinleşti, sonunda 23 kiloya kadar düştü ve iki kez kalbi durdu. Nihal Candan’dan geçtiğimiz gün acı haber geldi Genç fenomen, 30 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namazla uğurlandı.

Vefat haberinin ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajlarıyla duygularını paylaştı.

Hadise, “Bir kadının bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı. Bu baskıyı besleyen herkes kendini sorgulamalı” dedi.

Demet Akalın ise, “Ah be kızım… Beyin o kadar kuvvetli ki, ölüme karar verdin mi bir yolunu buluyor” ifadelerini kullandı.

Zeynep Koçak, “Çırpınmadan ölmeyi tercih etti” açıklamasıyla dikkat çekti.

Tuğçe Ergişi ise, “Son günlerdeki enerjinle hayatta kalmanı isterdim” mesajını paylaştı.

Nihal Candan, vefatından sadece birkaç gün önce 30 yaşına girmişti.

Nihal Candan, vefatından sadece birkaç gün önce 30 yaşına girmişti.

O doğum gününde Pınar Kerimoğlu da hastaneye giderek ona sürpriz yapmıştı. O anlar Nihal’in Instagram hesabından “Hayalimdeki doğum günü elbisesi” notuyla paylaşılmıştı.

Ancak tam da bu ziyaretlerdeki paylaşımları nedeniyle Pınar Kerimoğlu sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Paylaşımlar kullanıcılar tarafından samimiyetsiz ve şov amaçlı bulunmuştu. “Şov yapıyorsunuz”, “Kız ne halde, siz ne yapıyorsunuz”, “Sahtekarlar” gibi yorumlar kısa sürede gündeme oturmuştu. Kerimoğlu, Candan'ın ölümü sonrası da eleştirilerin hedefi oldu.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce, Pınar Kerimoğlu sonunda açıklama yaptı.

Tepkiler çığ gibi büyüyünce, Pınar Kerimoğlu sonunda açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben acıyı sessizliğimle yaşarım

Ve

O sırada kimlerin konuştuğunu,

Yazdığını,

Sakince de izler görürüm..

Cenazede de sadece dua ettim ve izledim.

Konuşacağım o kadar çok şey var ki..

Nihal’i bilmeden tanımadan yaptığınız linçler onu bu sona getirdi!

Şimdi sıra başkalarında mı

Hadi bakalım

Devam edin

Ben de tüm bildiklerimi anlatacağımBugün.. yarın..”

"Kimin ne düşündüğü umurumda değil!"

"Kimin ne düşündüğü umurumda değil!"

'Ben moral olarak ve insan olarak destek oldum

Belki paylaşımlarım “bazıları” için fazla olmuş olabilir!

Ama emin olun orada yaşadıklarımı ben biliyorum.

Şimdi Nihal Allah’ına kavuştu, şu saatten sonra yapacağımız tek şey onun ruhuna fatihamızı okuyup susup işimize bakmak

Ölümün kavgası olmaz!'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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