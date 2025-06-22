Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Sessizliğini Bozdu!

Yaşadığı sağlık problemleri her geçen gün derinleşti, sonunda 23 kiloya kadar düştü ve iki kez kalbi durdu. Nihal Candan’dan geçtiğimiz gün acı haber geldi Genç fenomen, 30 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namazla uğurlandı.

Vefat haberinin ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajlarıyla duygularını paylaştı.

Hadise, “Bir kadının bu şekilde hayatını kaybetmesi çok acı. Bu baskıyı besleyen herkes kendini sorgulamalı” dedi.

Demet Akalın ise, “Ah be kızım… Beyin o kadar kuvvetli ki, ölüme karar verdin mi bir yolunu buluyor” ifadelerini kullandı.

Zeynep Koçak, “Çırpınmadan ölmeyi tercih etti” açıklamasıyla dikkat çekti.

Tuğçe Ergişi ise, “Son günlerdeki enerjinle hayatta kalmanı isterdim” mesajını paylaştı.