Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın Ölümü Sonrası Sessizliğini Bozdu!
Anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ölümü, gündemdeki yerini koruyor. Özellikle hastane sürecinde sık sık paylaşımlar yapan Pınar Kerimoğlu, tepkilerin odağında kalmaya devam etti. Candan’ın vefatının ardından yeniden hedef gösterilen Kerimoğlu, bu kez sessizliğini bozdu. “Linçler onu bu sona getirdi, şimdi sıra başkalarında mı?” diyen sunucu, “Tüm bildiklerimi anlatacağım” diyerek dikkat çekti.
İşte Pınar Kerimoğlu’nun çok konuşulan açıklamaları ve olayın perde arkası…
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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerini birçoğumuz ekranlara ilk çıktıkları “İşte Benim Stilim” yarışmasından tanımıştı.
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Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Nihal Candan’ın 37 kiloya kadar düştüğü ve kendisine anoreksiya nevroza teşhisi konduğu açıklanmıştı.
Nihal Candan, vefatından sadece birkaç gün önce 30 yaşına girmişti.
Tepkiler çığ gibi büyüyünce, Pınar Kerimoğlu sonunda açıklama yaptı.
"Kimin ne düşündüğü umurumda değil!"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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