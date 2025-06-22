Sinan Engin’in Kızı Elif Engin'in Düğünündeki Nikah Şahitleri Sosyal Medyada Olay Oldu!
Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding’in varisi Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum’daki ihtişamlı düğüne magazin, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecede Edis ve Sibel Can sahne alırken, nikah şahitleri ise sosyal medyada gündem oldu. Murat Boz’dan Burak Özçivit’e, Acun Ilıcalı’dan Fatih Terim’e kadar birçok tanıdık yüz aynı karede buluştu.
İşte geceden çok konuşulan detaylar…
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Sinan Engin’in güzeller güzeli kızı Elif Engin, hayatının aşkı Ahmet Emin Ahlatcı ile dillere destan bir düğünle evlendi.
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Düğün deyince akıllara sade bir tören gelmesin; bu gecede yok yoktu! Sibel Can ve Edis sahne alarak konuklara müzik ziyafeti sundu.
Sosyal medyada en çok konuşulan anlar ise nikah şahitlerinin yer aldığı kareler oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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