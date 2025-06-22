onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinan Engin’in Kızı Elif Engin'in Düğünündeki Nikah Şahitleri Sosyal Medyada Olay Oldu!

Sinan Engin’in Kızı Elif Engin'in Düğünündeki Nikah Şahitleri Sosyal Medyada Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.06.2025 - 11:39

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding’in varisi Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum’daki ihtişamlı düğüne magazin, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Gecede Edis ve Sibel Can sahne alırken, nikah şahitleri ise sosyal medyada gündem oldu. Murat Boz’dan Burak Özçivit’e, Acun Ilıcalı’dan Fatih Terim’e kadar birçok tanıdık yüz aynı karede buluştu. 

İşte geceden çok konuşulan detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sinan Engin’in güzeller güzeli kızı Elif Engin, hayatının aşkı Ahmet Emin Ahlatcı ile dillere destan bir düğünle evlendi.

Sinan Engin’in güzeller güzeli kızı Elif Engin, hayatının aşkı Ahmet Emin Ahlatcı ile dillere destan bir düğünle evlendi.

Oğulcan Engin’in de kız kardeşi olan Elif Engin’in nikahı, Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen davetliler adeta yıldızlar geçidi oluşturdu.

Düğün deyince akıllara sade bir tören gelmesin; bu gecede yok yoktu! Sibel Can ve Edis sahne alarak konuklara müzik ziyafeti sundu.

Düğün deyince akıllara sade bir tören gelmesin; bu gecede yok yoktu! Sibel Can ve Edis sahne alarak konuklara müzik ziyafeti sundu.

Kutlamalar after party ile sabaha kadar devam etti. Düğüne damga vuran diğer konuklar arasında; Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan, Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, Burak Özçivit, Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı, Berk Atan, İbrahim Büyükak, Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Melisa ve Engincan Ural kardeşler gibi isimler vardı.

Sosyal medyada en çok konuşulan anlar ise nikah şahitlerinin yer aldığı kareler oldu.

Sosyal medyada en çok konuşulan anlar ise nikah şahitlerinin yer aldığı kareler oldu.

İşte o liste: 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Acun Medya’nın patronu Acun Ilıcalı, teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören. 

Bu beşli bir araya gelince ortalık da haliyle sosyal medyada karıştı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın