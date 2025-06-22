Sinan Engin’in Kızı Elif Engin'in Düğünündeki Nikah Şahitleri Sosyal Medyada Olay Oldu!

Kutlamalar after party ile sabaha kadar devam etti. Düğüne damga vuran diğer konuklar arasında; Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan, Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun, Burak Özçivit, Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, Acun Ilıcalı ve eşi Çağla Ilıcalı, Berk Atan, İbrahim Büyükak, Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Melisa ve Engincan Ural kardeşler gibi isimler vardı.